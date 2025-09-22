Coca-Cola e Milano Cortina 2026: Vinci l’emozione olimpica!

Coca-Cola si conferma partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, orchestrando un’iniziativa promozionale volta a coinvolgere il pubblico italiano in un’esperienza unica e memorabile.

Fino alla fine di ottobre, l’acquisto di un prodotto Coca-Cola si trasforma in una potenziale porta d’accesso a un mondo di emozioni e opportunità.

Il meccanismo è semplice ma ingegnoso: ogni confezione reca un QR code che rimanda direttamente all’applicazione Coca-Cola, cuore pulsante della promozione.

Attraverso l’app, i consumatori possono accumulare punti con ogni acquisto, aumentando le proprie possibilità di vincere biglietti per le competizioni, inclusi i momenti clou delle Cerimonie di Apertura e Chiusura, e accedere a pacchetti esclusivi che promettono un’immersione totale nell’atmosfera olimpica.

Questa iniziativa non è un mero gesto promozionale, bensì un elemento centrale di una più ampia campagna dedicata ai Giochi Invernali, concepita per amplificare il senso di appartenenza e l’entusiasmo del pubblico italiano.

L’evento di Milano Cortina 2026 rappresenta un’occasione irripetibile per l’Italia, un crocevia di storia, cultura e sport, e Coca-Cola aspira a farne parte attivamente, democratizzando l’accesso a un’esperienza altrimenti elitaria.

“Vogliamo trasformare un gesto quotidiano, come l’acquisto di una Coca-Cola, in un’opportunità straordinaria per i consumatori italiani,” afferma Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.

“Non si tratta solo di regalare biglietti, ma di creare connessioni reali, di trasformare l’attesa e l’entusiasmo in ricordi tangibili.

Siamo consapevoli del valore storico di questi Giochi per il nostro Paese e ci sentiamo onorati di poter contribuire a condividere questa emozione con il maggior numero possibile di persone, offrendo loro la possibilità concreta di partecipare a un evento che entrerà nella storia dello sport.

“L’iniziativa sottolinea il ruolo sempre più strategico del branding sportivo, non solo come strumento di marketing, ma come veicolo di valori condivisi, di ispirazione e di partecipazione comunitaria.

Coca-Cola, forte della sua lunga e consolidata partnership con il movimento olimpico, si conferma protagonista di un racconto più ampio, che va oltre la semplice promozione di un prodotto, per abbracciare l’eccellenza sportiva, lo spirito di squadra e l’orgoglio nazionale.

La campagna mira a trasformare l’attesa dei Giochi in un percorso coinvolgente, in cui ogni consumatore può sentirsi parte integrante di un evento che definirà un’era.