Cortina d’Ampezzo: Memoria, Futuro e Olimpiadi a Padova

Cortina d’Ampezzo: un patrimonio olimpico tra memoria e futuroPadova Hall ospita un’esibizione immersiva, “Sport e Montagna tra Tradizione e Innovazione,” un viaggio emozionale attraverso la storia olimpica di Cortina d’Ampezzo, celebrando le edizioni del 1956 e quelle imminenti del 2026.

Promossa da un consorzio di istituzioni chiave – Regione Veneto, Comune di Cortina, Longarone Fiere Dolomiti, Fondazione Cortina, Venicepromex e Sistema camerale Veneto – la mostra, curata dall’architetto Ugo Soragni, si configura come un ponte tra due ere, un’opportunità per ripercorrere le radici e proiettarsi verso il futuro delle Olimpiadi invernali.

La mostra, giunta a Padova dopo la sua acclamata prima tappa a Longarone, rappresenta la seconda data di un itinerario itinerante che mira a coinvolgere il territorio veneto in un percorso di valorizzazione del patrimonio sportivo e culturale.

Verona accoglierà l’esibizione a partire dal 29 dicembre, per concludersi il 6 febbraio 2026, giorno dell’attesissima cerimonia di apertura dei Giochi Invernali a Milano Cortina.

Questo percorso a tappe sottolinea l’impegno diffuso nella promozione di un evento che si rivela cruciale per l’economia e l’immagine del Veneto.

L’allestimento si distingue per la sua ricchezza di materiali d’epoca e manufatti significativi.

La presenza di una fiaccola olimpica originale del 1956, affiancata a quella del 2026, evoca simbolicamente la continuità e l’evoluzione del mito olimpico.

Un esemplare di bob degli anni Cinquanta, testimone dei progressi tecnologici e dell’evoluzione delle discipline invernali, si affianca a poster, fotografie, progetti e plastici che illustrano la complessa infrastruttura sportiva realizzata per le Olimpiadi.

Un accurato apparato audiovisivo, con cinegiornali e filmati d’archivio dell’Istituto Luce, offre un affresco vivido dell’epoca, restituendo l’atmosfera turistica e mondana di Cortina e presentando i protagonisti di quella prima storica edizione.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco, tra cui il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Fondazione Cortina Stefano Umberto Longo, il Presidente di Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono, l’Assessore allo Sport del Comune di Padova Diego Bonavina, il Presidente di Padova Hall Paolo Ferrin e la Presidente di Longarone Fiere Dolomiti Caterina Carrer.

La loro presenza sottolinea l’importanza strategica dell’evento per il territorio e l’impegno congiunto a promuovere un’esperienza culturale e sportiva di alto livello, capace di celebrare il passato e di guardare al futuro con ottimismo e ambizione.

L’esibizione non è solo un tributo alla storia, ma anche una vetrina per il futuro olimpico e del turismo veneto.