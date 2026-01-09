FiberCop partner strategico di Milano Cortina 2026: connettività al top.

L’avventura verso Milano Cortina 2026 si arricchisce di un partner strategico di importanza cruciale: FiberCop, protagonista indiscussa nel panorama delle infrastrutture digitali italiane.

L’azienda, che vanta un patrimonio di 27 milioni di chilometri di fibra ottica posata e un’infrastruttura già operativa per connettere oltre 6.000 comuni in banda ultralarga, assume il ruolo di Fiber Infrastructure Partner per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Questa partnership trascende la mera sponsorizzazione, configurandosi come un investimento nel futuro digitale del Paese e un elemento imprescindibile per il successo dell’evento.

I Giochi invernali, con la loro intrinseca complessità logistica e operativa, richiedono un’infrastruttura di connettività all’avanguardia, capace di gestire flussi massicci di dati e garantire comunicazioni affidabili tra i diversi stakeholder: atleti, staff tecnico, media internazionali, volontari e pubblico.

La collaborazione con FiberCop, leader nella gestione della rete fissa nazionale, si rivela pertanto essenziale per assicurare una connettività ottimale e per facilitare la collaborazione tra le numerose componenti che animeranno l’evento.

Andrea Varnier, amministratore delegato di Milano Cortina 2026, sottolinea come questa partnership rappresenti un pilastro fondamentale per il successo dell’organizzazione, evidenziando l’importanza di una rete robusta e performante per supportare le esigenze specifiche dei Giochi.

Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop, non manca di sottolineare il valore simbolico dell’accordo.

I Giochi invernali si configurano come una vetrina globale per l’Italia, un’occasione unica per esibire l’eccellenza tecnologica e la capacità di realizzare eventi complessi e di portata mondiale.

L’investimento in infrastrutture digitali all’avanguardia, come la rete in fibra ottica gestita da FiberCop, non è solo un elemento di supporto per i Giochi, ma anche un’eredità duratura per il Paese, capace di stimolare la crescita economica, favorire l’innovazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La partnership con Milano Cortina 2026, per FiberCop, non è soltanto un’opportunità di visibilità, ma un’affermazione del proprio ruolo attivo nella costruzione del futuro dell’Italia, un futuro sempre più connesso e digitalizzato.

Un futuro in cui le infrastrutture digitali diventano elementi imprescindibili per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.