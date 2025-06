Frosini alla Reyer: l’Umana punta su esperienza e strategia.

L’Umana Reyer Venezia ha formalizzato l’ingaggio di Alessandro Frosini come nuovo Direttore Sportivo, un movimento che segna l’ingresso di una figura di profilo elevato e comprovata esperienza nel panorama cestistico italiano. L’arrivo di Frosini, proveniente dalla Scaligera Verona, rappresenta un investimento strategico per la società orogranata, volto a consolidare la propria struttura operativa e a proiettarla verso un futuro di crescita sostenibile.La scelta di Frosini non è frutto di una decisione impulsiva, ma il culmine di una ricerca accurata che ha preso in considerazione la sua solida reputazione e le sue capacità dimostrate nel corso della sua carriera. L’esperienza di Frosini è multiforme: oltre a una carriera da giocatore, che lo ha visto confrontarsi con i massimi livelli del campionato italiano ed europeo, ha accumulato un bagaglio dirigenziale particolarmente ricco e diversificato.Il suo percorso professionale è intimamente legato alla Pallacanestro Reggiana, dove ha trascorso nove stagioni, ricoprendo ruoli cruciali che hanno contribuito a plasmare il destino del club. Durante questo periodo, ha partecipato attivamente a un ciclo vincente che ha visto la squadra ottenere la promozione in Serie A, raggiungere due finali scudetto – testimonianza della sua capacità di costruire e gestire squadre competitive – aggiungendo al palmarès una Supercoppa Italiana e il prestigioso trofeo della Fiba Eurochallenge. Queste conquiste non sono solo riconoscimenti individuali, ma dimostrano la sua abilità nel creare sinergie tra giocatori, staff tecnico e management, elementi imprescindibili per il successo in un ambiente sportivo altamente competitivo.Successivamente, alla Scaligera Verona, Frosini ha assunto la doppia responsabilità di General Manager e Direttore Sportivo, guidando il club in un percorso di crescita e sviluppo che ha culminato con la meritata promozione in Serie A. La sua opera a Verona si è concentrata non solo sulla gestione operativa, ma anche sulla costruzione di un progetto sportivo solido e duraturo, ponendo le basi per un futuro prospero. Ha dimostrato una notevole capacità di scouting di talenti, di gestione del budget e di creazione di un ambiente positivo e stimolante per i giocatori.L’Umana Reyer, attraverso questa nomina, esprime l’ambizione di elevare ulteriormente il proprio livello organizzativo, beneficiando dell’expertise di un professionista che ha saputo interpretare con successo ruoli complessi e strategici. L’obiettivo è quello di affiancare lo staff tecnico già in essere, apportando una visione d’insieme e una competenza specifica nella gestione del mercato e nella pianificazione a lungo termine, con una forte attenzione alla valorizzazione del talento italiano e all’integrazione di elementi stranieri di elevato profilo. La scelta di Frosini testimonia la volontà della Reyer di consolidare la propria posizione di leadership nel panorama cestistico italiano e di continuare a perseguire l’eccellenza in campo e fuori.