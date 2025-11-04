Hellas Verona: Via al Nuovo Stadio, Un’Eredità per la Città

L’Hellas Verona Football Club ha ufficialmente varcato una soglia cruciale nel suo percorso di evoluzione infrastrutturale, dando il via a un progetto ambizioso che mira alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo destinato a ridefinire l’identità calcistica della città.

L’iniziativa, frutto di una partnership strategica con HV1903 LLC, una società appositamente costituita dalla proprietà del club, segna un impegno tangibile verso il futuro e l’ampliamento delle prospettive sportive e sociali.

Il progetto, saldamente ancorato ai parametri temporali stabiliti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dall’Unione Europea di Calcio (UEFA) in vista degli Europei del 2032, non si configura semplicemente come una ristrutturazione, ma come una vera e propria rinascita dell’esperienza del tifo veronese.

L’impianto previsto non sarà solo un luogo di competizione sportiva, ma un fulcro di aggregazione comunitaria, capace di accogliere eventi di portata nazionale e internazionale.

Il deposito dello studio di fattibilità presso gli uffici tecnici del Comune di Verona rappresenta il primo, imprescindibile tassello di un processo complesso e articolato, che vedrà una sinergia operativa tra la proprietà, Presidio Investors, l’amministrazione comunale e il Governo.

La collaborazione istituzionale è considerata un elemento chiave per il superamento delle sfide burocratiche e per la garanzia di un allineamento con le normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale.

Il Presidente Italo Zanzi ha espresso un profondo senso di orgoglio per l’avvio ufficiale di questa iniziativa epocale, sottolineando l’impegno della proprietà a onorare la storia e le tradizioni del club, coniugandole con le esigenze di un impianto all’avanguardia.

La visione è quella di uno stadio che non si limiti a ospitare le partite, ma che diventi un vero e proprio “palcoscenico” per la passione gialloblù, offrendo servizi e infrastrutture di elevato standard per i tifosi e per la comunità veronese nel suo complesso.

L’investimento significativo dedicato alla redazione dello studio di fattibilità testimonia la serietà e la lungimiranza del progetto.

Si tratta di un documento tecnico essenziale che costituisce la base per una pianificazione dettagliata, comprendendo analisi economiche, valutazioni urbanistiche, simulazioni di impatto ambientale e proiezioni sul flusso di visitatori.

La proprietà riconosce la complessità del percorso che attende, ma si dimostra fiduciosa, forte di un team di esperti altamente qualificati, pronti a gestire le sfide progettuali, logistiche e finanziarie che si presenteranno.

L’ambizione è quella di costruire non solo uno stadio, ma un vero e proprio ecosistema sportivo, capace di generare valore economico, sociale e culturale per Verona e per l’Hellas, rafforzando l’identità del club e proiettandolo verso un futuro di crescita e prosperità, dentro e fuori dal campo.

Il nuovo impianto dovrà incarnare la passione, la storia e il futuro del calcio veronese.