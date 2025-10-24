Kevin Bonaldo, giovane promessa del ciclismo italiano, è morto.

La comunità ciclistica italiana è in lutto per la perdita di Kevin Bonaldo, giovane promessa del ciclismo, spentosi all’età di 25 anni nell’ospedale di Vicenza, a seguito di un’iniziativa patologica sopraggiunta durante una competizione.

La notizia, comunicata dalla sua squadra, la Sc Padovani Polo Cherry Bank, segna la fine di un percorso sportivo ricco di talento e ambizioni, troncato prematuramente.

Kevin, originario di Loria, in provincia di Treviso, aveva intrapreso la sua avventura nel mondo delle due ruote fin dalle categorie giovanili, vestendo inizialmente la maglia dell’Uc Loria.

Il suo percorso, costellato di successi e di crescita, lo ha poi visto confrontarsi con realtà sportive di maggiore livello, tra cui l’Uc Giorgione e il Vc Bassano.

Proprio con quest’ultima formazione, si era distinto tra gli Allievi, conquistando un significativo secondo posto nel Campionato Italiano di cronometro a squadre, una performance che ha prefigurato il suo potenziale.

La consacrazione, seppur giovanile, è arrivata nel 2021, sempre nel ciclismo a squadre, quando, con il Team Qhubeka, ha ripetuto l’impresa, dimostrando una capacità innata nell’arte di gestire le dinamiche di gruppo e di esprimere al meglio le proprie potenzialità in contesti competitivi.

La stagione in corso lo aveva visto impegnato con la Sc Padovani Polo Cherry Bank, dopo esperienze significative con Zalf Euromobil Désirée Fior e Work Service, squadre che gli avevano offerto l’opportunità di affinare le sue competenze e di maturare come atleta.

Un quinto posto internazionale, ottenuto nella quarta tappa della Dookoła Mazowsza in Polonia, testimoniava il suo continuo progresso e la sua crescente determinazione.

La sua scomparsa, avvenuta dopo un mese di ricovero in terapia intensiva all’Ospedale San Bortolo, dove era stato inizialmente soccorso a seguito di un malore verificatosi al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo, lascia un vuoto profondo nel cuore di amici, familiari e colleghi.

Nonostante alcuni segnali di speranza durante il percorso di cura, le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, conducendo alla tragica conclusione.

Kevin Bonaldo lascia un’eredità di talento e passione, un esempio di dedizione e impegno che ispirerà le future generazioni di ciclisti.

La sua memoria sarà onorata in ogni pedalata, in ogni traguardo raggiunto.