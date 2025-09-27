Lo Spettacolo della Salute: Un’edizione da loro, la salute: sportivi, scienza e loro, un’ora loro, salute, ora.

Un’onda di energia positiva ha investito il Gran Teatro Geox di Padova, culminando in un’ovazione sentita per la quarta edizione de Lo Spettacolo della Salute.

L’evento, concepito da Giorgio Leo e Vito Stolfi, si è affermato come un punto di riferimento originale nel panorama italiano, capace di fondere sapientemente intrattenimento, divulgazione scientifica e promozione di un approccio proattivo alla salute.

La serata ha visto alternarsi figure di spicco provenienti da diversi ambiti: campioni sportivi di fama internazionale come Francesca Piccinini, icona del volley; Luca Dotto, pluripremiato nuotatore; Francesco Toldo, ex portiere di calcio e volto familiare agli appassionati; e l’incredibile Emma Mazzenga, detentrice del record mondiale dei 200 metri nella categoria over 90, a testimonianza che la vitalità non ha età.

A loro si sono affiancati esperti di fama, tra cui Paolo Crepet, psicologo e mediatore culturale; Martina Donegani, nutrizionista; Francesco Branca, specialista in medicina preventiva; Silvano Zanuso, cardiologo; Elena Pattini, esperta di benessere psicofisico e Claudia Borzacchiello, divulgatrice scientifica.

A guidare il pubblico attraverso questo percorso informativo e coinvolgente, la giornalista Chiara Perale, ormai voce inconfondibile della rassegna.

La platea ha accolto con vivo interesse i racconti personali e le discussioni tematiche dedicate a pilastri fondamentali come l’alimentazione consapevole, l’importanza di un’attività fisica regolare, i meccanismi che regolano la longevità e le strategie per coltivare una motivazione intrinseca al benessere.

L’evento ha dimostrato la sua forza nel rendere accessibili e stimolanti concetti spesso percepiti come distanti dalla vita quotidiana.

“Assistere a questa affluenza e a questo coinvolgimento ci conferma di aver acceso una vera e propria rivoluzione culturale attorno alla salute,” ha dichiarato Giorgio Leo, presidente di Show Care e Ceo di Show Club, co-ideatore della kermesse insieme al Prof.

Vito Stolfi.

“Le testimonianze di questa giornata hanno ribadito che la prevenzione non è una mera formalità, ma un impegno costante, un atto di responsabilità individuale e collettiva volto a costruire un futuro più sano e resiliente.

”Il costo del biglietto d’ingresso, simbolicamente fissato a 10 euro, ha assunto un significato concreto e tangibile: l’intero ricavato è stato devoluto a Show Care, un’associazione impegnata a fornire percorsi di esercizio fisico gratuiti a pazienti oncologici in fase di follow-up.

Queste risorse saranno utilizzate per ampliare i servizi offerti nella sede padovana, per l’apertura di nuove strutture a Treviso e Milano, e per sostenere un progetto di ricerca innovativo del valore di 20.000 euro, che coinvolgerà giovani laureati in Scienze Motorie dell’Università di Padova, con inizio previsto tra fine 2025 e inizio 2026, a fianco dei professionisti di Show Care.

L’iniziativa ha beneficiato del prestigioso patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Padova, e della Provincia di Treviso.

Un ampio e autorevole network di supporto ha garantito il successo dell’evento, includendo l’Azienda Ospedale – Università di Padova, l’Università degli Studi di Padova, ANIF Eurowellness, EuropeActive, Sport e Salute, FIMMG, e la Rete Città Sane, testimoniando l’importanza di un approccio multidisciplinare alla promozione della salute.