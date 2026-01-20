Milano Cortina 2026: Bracieri Unici, Omaggio a Leonardo e all’Italia.

I Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici di Milano Cortina 2026 inaugureranno un’era inedita nella storia dei Giochi: per la prima volta, le fiamme olimpiche e paralimpiche arderanno simultaneamente in due località distinte, Milano e Cortina d’Ampezzo, segnando un gesto simbolico di unità nazionale e di celebrazione diffusa sul territorio.

I bracieri, veri e propri capolavori di ingegneria e arte concettuale, sono stati concepiti dal team creativo guidato da Marco Balich, con la fondamentale collaborazione di Lida Castelli e Paolo Fantin. Realizzati in alluminio aeronautico, un materiale che evoca leggerezza, forza e progresso, i bracieri non sono semplici contenitori di fiamma, ma complesse sculture cinetiche che richiamano l’eredità del genio leonardesco.

L’ispirazione deriva dai Nodi, gli intricati disegni geometrici creati da Leonardo da Vinci, simboli dell’armonia tra natura e ingegno umano, una riflessione sulla capacità dell’uomo di interpretare e plasmare il mondo circostante.

L’omaggio a Leonardo da Vinci, figura emblematica del Rinascimento e indissolubilmente legata alla città di Milano, sottolinea l’importanza dell’innovazione, della creatività e della ricerca dell’eccellenza, valori intrinseci alla cultura italiana.

La struttura dei bracieri è un esempio di ingegneria di precisione: un meccanismo complesso, composto da 244 punti di snodo e 1.440 componenti, si espande da un diametro di 3,1 a uno di 4,5 metri, creando un effetto visivo suggestivo e dinamico.

Al cuore della struttura, la fiamma, simbolo di speranza, passione e spirito olimpico, è protetta da un contenitore in vetro e metallo progettato per garantire la massima sicurezza e la tutela dell’ambiente circostante.

L’attenzione alla sostenibilità è un elemento chiave del progetto: l’utilizzo di tecnologie avanzate minimizza l’impatto acustico e le emissioni di fumo, assicurando un’esperienza coinvolgente e rispettosa dell’ambiente.

Il 6 febbraio 2026, l’accensione dei bracieri sancirà la conclusione del Viaggio della Fiamma, un percorso di 12.000 chilometri attraverso le 110 province italiane, un vero e proprio abbraccio virtuale che coinvolgerà l’intera nazione.

La Cerimonia di Apertura sarà un momento di intensa emozione e orgoglio nazionale, un’occasione per celebrare i valori dello sport, dell’amicizia e della solidarietà.

Successivamente, il braciere di Milano, situato all’Arco della Pace, diventerà il fulcro di uno spettacolo quotidiano, una performance luminosa e musicale che si ripeterà ogni ora dalle 17:00 alle 23:00, un rituale aperto a cittadini e visitatori.

La colonna sonora, composta da Roberto Cacciapaglia, amplificherà l’atmosfera suggestiva e contribuirà a creare un’esperienza immersiva.

Il 6 marzo, l’accensione simultanea dei due bracieri segnerà l’inizio dei Giochi Paralimpici, un ulteriore simbolo di inclusione e di celebrazione della diversità, con la promessa di emozioni intense e performance straordinarie.

Il rito si concluderà con lo spegnimento della fiamma il 22 febbraio, un momento di commozione e gratitudine per l’esperienza vissuta.