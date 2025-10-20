Milano Cortina 2026: l’app ufficiale è qui!

L’attesa è finita: i fan degli sport invernali possono finalmente immergersi nell’atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 grazie alla nuova applicazione ufficiale, ora disponibile per il download su tutti i principali app store.

Ben più di una semplice estensione del sito web ufficiale, l’app si configura come un ecosistema digitale interattivo, progettato per offrire un’esperienza immersiva e personalizzata per spettatori e appassionati di tutto il mondo.

L’interfaccia utente, fedele all’estetica distintiva del “Look of the Games”, guida l’utente attraverso una vasta gamma di contenuti organizzati in sezioni intuitive.

Si tratta di un vero e proprio portale che racchiude informazioni cruciali per vivere al meglio l’evento: dalle guide pratiche per l’accesso ai villaggi olimpici e paralimpici, agli orari dettagliati delle competizioni, passando per le caratteristiche delle sedi di gara e approfondimenti sugli sport in programma.

L’innovazione risiede nella sua capacità di adattarsi alle esigenze dell’utente globale.

Disponibile in ben 12 lingue, tra cui mandarino, giapponese, hindi e arabo, l’app offre contenuti localizzati e personalizzati, superando le barriere linguistiche e culturali per garantire un’esperienza accessibile a un pubblico vastissimo.

Questa spinta all’inclusività è un elemento chiave nella strategia di Milano Cortina 2026, che mira a creare un evento veramente globale.

Al di là delle informazioni pratiche, l’app si propone come strumento di scoperta e coinvolgimento.

Permette di esplorare le affascinanti località che ospiteranno i Giochi, offrendo spunti per vivere al meglio l’esperienza “live” delle gare e degli eventi collaterali, valorizzando il territorio Olimpico e Paralimpico.

L’integrazione dello shop ufficiale, che offre un merchandising esclusivo a tema Milano Cortina 2026, e la possibilità di seguire in tempo reale il Viaggio della Fiamma, contribuiscono a creare un senso di comunità e partecipazione emotiva.

Realizzata in collaborazione con Olympic Channel Services (OCS), l’applicazione non è solo un mezzo di informazione, ma un ponte che connette i fan con lo spirito olimpico e paralimpico, anticipando l’emozione e l’entusiasmo che caratterizzeranno i Giochi del 2026.

Un invito a viaggiare virtualmente verso Milano e Cortina, per prepararsi ad accogliere il mondo.