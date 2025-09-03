Milano Cortina 2026: Le Torce Olimpiche a Venezia, un Segno di Speranza

L’eco dei Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici di Milano Cortina 2026 risuona oggi a Venezia, in un connubio suggestivo di arte, cultura e sport.

Durante la prestigiosa 82/a Mostra del Cinema, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto le fiaccole simbolo dell’evento, in una cerimonia solenne che si è svolta negli spazi dedicati alla Regione Veneto – Veneto Film Commission, alla presenza del Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, e del Direttore Artistico, Alberto Barbera.

L’attesa, ormai tangibile, conduce al 6 febbraio 2026, data che segnerà un capitolo inedito nella storia sportiva italiana: Cortina d’Ampezzo, con un’eredità già ricca di successi, si appresta ad accogliere i Giochi Invernali e Paralimpici per la seconda volta, un privilegio che testimonia la sua vocazione naturale a essere teatro di eccellenza sportiva e un simbolo di ospitalità.

Zaia ha sottolineato come l’evento rappresenti un’opportunità straordinaria per il Veneto e, in particolare, per la comunità ampezzana.

Al di là dell’impatto mediatico globale, le Olimpiadi si configurano come un potente motore di crescita economica, con proiezioni che stimano un incremento del Prodotto Interno Lordo di 5,3 miliardi di euro.

Questo impatto economico, tuttavia, è solo una dimensione di un fenomeno molto più ampio e complesso.

I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 incarnano la speranza di una rinascita per Cortina, non solo in termini di infrastrutture e sviluppo turistico, ma anche di identità e orgoglio locale.

L’evento catalizzerà investimenti, creerà opportunità di lavoro e stimolerà l’innovazione in diversi settori, dalla tecnologia al turismo sostenibile.

La presentazione delle torce, emblemi di pace, amicizia e spirito olimpico, simboleggia il percorso già intrapreso e l’impegno concreto per garantire un evento memorabile e all’altezza delle aspettative.

Si tratta di un impegno che coinvolge istituzioni, organizzazioni sportive, comunità locali e, soprattutto, i volontari, veri protagonisti di ogni Olimpiade.

La loro dedizione e il loro entusiasmo saranno fondamentali per creare un’atmosfera di festa e accoglienza che lasci un segno indelebile nel cuore dei visitatori provenienti da tutto il mondo.

L’eredità di questi Giochi andrà ben oltre il successo sportivo, contribuendo a promuovere l’immagine dell’Italia come paese di eccellenza, cultura e innovazione.