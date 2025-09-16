Milano-Cortina 2026: Olimpiadi in Avanzata, Sostenibili e Indimenticabili

L’orizzonte delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si illumina di progressi tangibili, che vanno ben oltre la semplice conclusione dei lavori infrastrutturali.

Il quadro che emerge dalla Commissione di Coordinamento del CIO, in corso di svolgimento a Milano, dipinge un’immagine di un evento in avanzata preparazione, sostenuta da un’organizzazione efficiente e da un impegno concreto.

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, ha sottolineato con entusiasmo il ruolo cruciale svolto da Simico, la società di project management incaricata della realizzazione delle opere, e in particolare l’operato del suo Amministratore Delegato, Fabio Saldini.

Il loro contributo, ben lungi dall’essere limitato alla mera esecuzione dei progetti, si è rivelato fondamentale per la gestione complessiva dei tempi, dei costi e della qualità.

Tuttavia, il successo di un evento di questa portata non si misura unicamente in termini di infrastrutture.

La preparazione di Milano-Cortina 2026 abbraccia una complessità di aspetti che richiedono una visione strategica e una pianificazione accurata.

L’aspetto cruciale è la creazione di un’esperienza olimpica memorabile per atleti, spettatori e residenti, preservando al contempo l’identità e il patrimonio delle comunità ospitanti.

La Fondazione Milano Cortina 2026, sotto la guida di Malagò, sta lavorando per garantire che l’evento non sia solo un successo sportivo, ma anche un motore di sviluppo economico e sociale per l’intera regione.

L’eredità olimpica si proietta verso un futuro sostenibile, con un focus sulla promozione di valori come l’inclusione, la diversità e la responsabilità ambientale.

Le infrastrutture costruite non saranno solo temporaneamente utilizzate per le Olimpiadi, ma saranno progettate per durare nel tempo, servendo le comunità locali anche dopo il 2026.

Questo approccio, orientato alla sostenibilità a lungo termine, mira a massimizzare l’impatto positivo delle Olimpiadi sull’ambiente e sulla società.

Inoltre, la Commissione di Coordinamento del CIO, attraverso un confronto continuo con il Comitato Organizzatore, svolge un ruolo essenziale per monitorare i progressi, identificare potenziali sfide e fornire indicazioni strategiche.

Questo processo collaborativo è fondamentale per garantire che l’evento si svolga nel rispetto dei principi e degli standard olimpici.

La trasparenza e la comunicazione aperta con il CIO sono elementi chiave per costruire fiducia e garantire il successo dell’organizzazione.

In definitiva, Milano-Cortina 2026 si configura come un’opportunità unica per l’Italia di dimostrare al mondo la sua capacità di organizzare eventi di portata globale, promuovendo al contempo valori di eccellenza, sostenibilità e inclusione.

Il lavoro di Simico e Fabio Saldini, insieme all’impegno della Fondazione e alla supervisione del CIO, contribuiscono a creare le basi per un’Olimpiade indimenticabile.