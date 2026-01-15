Milano-Cortina 2026: Un’Eredità di Inclusione e Innovazione

L’edizione 2026 di Milano-Cortina non si configura semplicemente come un’edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, bensì come un’esperienza sinergica e profondamente innovativa, dove il legame tra il movimento olimpico e quello paralimpico assume un significato cruciale, ben oltre la mera coesistenza.

Questo concetto, pilastro fondante del masterplan, è stato ufficialmente esplicitato a Venezia dal Presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, durante la presentazione delle cerimonie inaugurali e conclusive delle Paralimpiadi.

Il ruolo del Veneto si rivela centrale in questa visione.

Venezia, non solo crocevia logistico e accoglienza per un numero considerevole di partecipanti, assume la funzione di vero e proprio *hub*, un nodo nevralgico che connette culture e persone.

Verona, con la sua Arena, monumenti simbolo e un’eredità storica millenaria, offre un’opportunità irripetibile: consentire alla comunità paralimpica di vivere un’esperienza immersiva in un contesto di straordinaria bellezza e significato culturale, democratizzando l’accesso a un patrimonio inestimabile.

Cortina, infine, è il cuore pulsante delle competizioni, il palcoscenico dove si misureranno le eccellenze sportive invernali.

L’importanza di Milano-Cortina per il movimento paralimpico trascende, in termini di impatto e risonanza, il significato che le Olimpiadi rivestono per quello olimpico.

Mentre il calendario olimpico è costellato di eventi quotidiani, le Paralimpiadi rappresentano un attesa spasmodica, un momento di visibilità e celebrazione che si concretizza solo ogni pochi anni.

Questo carattere di unicità conferisce alle Paralimpiadi un valore aggiunto, un’occasione per abbattere stereotipi, promuovere l’inclusione e ispirare nuove generazioni di atleti e spettatori.

La scelta di Verona e dell’Arena, in particolare, testimonia un impegno profondo verso l’accessibilità e la destrutturazione delle barriere architettoniche e culturali.

L’Arena non sarà semplicemente una cornice scenica, ma un luogo di incontro, di celebrazione della diversità e di valorizzazione delle capacità di ogni individuo.

L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per ridefinire il concetto di sport, di inclusione e di comunità, lasciando un’eredità duratura e un esempio concreto di come lo sport possa essere un motore di cambiamento sociale e culturale.