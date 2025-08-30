Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: un prestito con speranze

Il Venezia FC comunica con rammarico la conclusione di un capitolo significativo per il club e per il talento Hans Nicolussi Caviglia, con la sua cessione temporanea alla Fiorentina.

L’operazione, strutturata come prestito con diritto di riscatto, contempla un obbligo di acquisizione definitiva legato al raggiungimento di specifici parametri sportivi, delineando un percorso di crescita e valorizzazione per il giovane centrocampista.

Nicolussi Caviglia, giunto a Venezia nell’estate del 2024, ha incarnato in campo e fuori un simbolo di resilienza e impegno, integrandosi rapidamente nel tessuto sociale e calcistico della squadra.

La stagione 2024/2025 ha visto il classe 2000 protagonista di un percorso di maturazione, con 35 apparizioni in Serie A che testimoniano la fiducia riposta nello stesso da parte dello staff tecnico.

Pur non essendo primariamente un finalizzatore, ha contribuito attivamente alla manovra offensiva, siglando 4 gol e fornendo 3 assist, dimostrando una visione di gioco e una capacità di inserimento degne di nota.

La decisione di separarsi, seppur temporaneamente, è frutto di un’attenta valutazione strategica, condivisa con il giocatore e il suo entourage, al fine di favorire un percorso di crescita professionale che lo porti a raggiungere il suo pieno potenziale.

La Fiorentina, con la sua tradizione e il suo impegno verso i giovani talenti, rappresenta un ambiente ideale per lo sviluppo ulteriore di Nicolussi Caviglia.

Il Venezia FC esprime profonda gratitudine a Hans per l’impegno costante, la dedizione assoluta e la professionalità esemplare che lo hanno contraddistinto durante la sua permanenza in maglia arancioneroverde.

Si augurano per lui il massimo successo in questa nuova avventura, confidando che possa continuare a crescere come calciatore e come persona.

Il club rimarrà un punto di riferimento per lui, mantenendo i contatti e seguendo con affetto il suo percorso.

La porta del Venezia FC rimarrà sempre aperta per un giocatore che ha saputo lasciare un segno indelebile nel cuore dei tifosi.