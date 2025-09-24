Oltre la Prevenzione: Benessere, Scienza e Solidarietà a Padova

Oltre la Prevenzione: Un Dialogo tra Scienza, Emozioni e SolidarietàVenerdì 26 settembre, il Gran Teatro Geox di Padova si apre a un’esperienza che trascende i confini di una semplice conferenza sulla salute.

“Oltre la Prevenzione”, nella sua quarta edizione, si configura come un vero e proprio crocevia di sapere, ispirazione e impegno sociale, un’occasione unica per esplorare la complessità del benessere umano in tutte le sue dimensioni.

L’evento non si limita a divulgare informazioni; intende generare un cambiamento culturale profondo, stimolando una riflessione collettiva sul significato di una vita lunga, attiva e appagante.

A guidare questa esplorazione, un team di relatori eccezionali, figure emblematiche che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo, culturale e scientifico.

Dalla grinta e la resilienza di Francesca Piccinini, campionessa di volley, all’acume psicologico di Paolo Crepet, passando per l’esperienza di Francesco Toldo nel mondo del calcio, la determinazione di Luca Dotto nel nuoto e l’incredibile storia di Emma Mazzenga, atleta nona over 90, ogni testimonianza si intreccia a dati scientifici e prospettive innovative.

A completare il panel, esperti di calibro internazionale: Martina Donegani, nutrizionista esperta in alimentazione personalizzata; Francesco Branca, stimato ricercatore dell’OMS che porta la sua visione globale sulla salute pubblica; Silvano Zanuso, innovatore di Technogym che rivoluziona il concetto di fitness; Elena Pattini, psicologa specializzata nel benessere emotivo; e Claudia Borzacchiello, docente che analizza le dinamiche sociali legate alla salute.

La giornalista Chiara Perale modera un programma strutturato in quattro sezioni tematiche: Nutrizione per la Vita, che va oltre le diete alla moda per abbracciare un approccio olistico all’alimentazione; Movimento e Benessere, che esplora i benefici dell’attività fisica a tutte le età; Longevità Attiva, un viaggio alla scoperta dei fattori che contribuiscono a una vita lunga e in salute; e La Forza della Motivazione, un’analisi approfondita dei meccanismi che ci spingono a prenderci cura di noi stessi.

“Oltre la Prevenzione” non è solo un evento sul palco, ma un progetto che si traduce in un gesto concreto di solidarietà.

Il ricavato dei biglietti, a soli 10€, sarà interamente devoluto a Show Care, un’organizzazione che offre percorsi di riabilitazione fisica personalizzati a persone che hanno affrontato o stanno affrontando trattamenti oncologici.

Un piccolo contributo che si trasforma in un sostegno tangibile per chi ne ha più bisogno.

Con il prestigioso patrocinio della Regione Veneto, del Comune e dell’Università di Padova, “Oltre la Prevenzione” ambisce a diventare un punto di riferimento per una nuova consapevolezza: la salute non è solo assenza di malattia, ma un percorso continuo di crescita personale e collettiva.

Un atto di coraggio, una responsabilità condivisa, un investimento nel futuro.

Un invito a ripensare il nostro rapporto con il corpo, la mente e la comunità.