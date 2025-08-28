Rivincita Graich-Falcinelli: a Villafranca il titolo italiano in palio

Il 25 ottobre a Villafranca di Verona, la città che pulsa di passione per la boxe, si svolgerà un incontro cruciale: la rivincita per il titolo italiano Superwelter tra Mohammed Graich e Damiano Falcinelli.

L’ufficialità, comunicata attraverso i canali social della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), sancisce la data di un rematch che si preannuncia ricco di emozioni e incertezze, a distanza di pochi mesi dal controverso primo incontro.

Il precedente, andato in scena il 25 luglio a Mantova, aveva concluso con un risultato di parità, un verdetto che ha lasciato incompiuto il percorso di entrambi i pugili e senza assegnatario della prestigiosa cintura nazionale.

La parità, lungi dall’essere una semplice coincidenza, ha amplificato la rivalità e alimentato l’attesa per questa seconda sfida.

Mohammed Graich, cresciuto e radicato nel veronese dopo la nascita a Marrakesh, in Marocco, affronterà questa rivincita quasi come un evento casalingo, potendo contare sul supporto del pubblico scaligero.

Il suo percorso pugilistico è una testimonianza di dedizione e resilienza, un intreccio di cultura e sport che lo ha portato a competere per il titolo italiano.

Damiano Falcinelli, romano di nascita, porta con sé un curriculum di un campione italiano già affermato, una solida esperienza che lo rende un avversario temibile e imprevedibile.

La sua presenza rappresenta una sfida ulteriore per Graich, che dovrà mettere in campo tutta la sua abilità e preparazione per conquistare la cintura.

Il match del 25 ottobre non è solo un incontro tra due atleti, ma è una vetrina per la pugilato italiano, un momento per celebrare la passione, la tecnica e la determinazione che contraddistinguono questo sport.

La rivalità tra Graich e Falcinelli, esacerbata dal precedente parità, promette un confronto intenso e avvincente, con la speranza di vedere finalmente assegnato il titolo italiano Superwelter e di assistere a una performance memorabile per il pubblico presente e per tutti gli appassionati di boxe.

L’atmosfera a Villafranca si preannuncia elettrica, pronta ad accogliere due guerrieri pronti a dare tutto sul ring.