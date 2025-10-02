Sport nella Costituzione: un nuovo inizio per l’inclusione.

L’inserimento dello sport nella Costituzione Italiana non rappresenta una meta definitiva, bensì un punto di partenza cruciale per un ripensamento profondo del ruolo che l’attività fisica e la competizione rivestono nella società contemporanea.

Come sottolinea il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, questa piccola, ma significativa, conquista costituzionale si nutre della straordinaria eredità degli atleti, figure esemplari che incarnano valori di dedizione, resilienza e ricerca dell’eccellenza, capaci di ispirare intere generazioni.

La celebrazione delle loro imprese non si limita alla mera gioia per le vittorie, ma si proietta verso un futuro in cui lo sport diventi un vero e proprio strumento di inclusione sociale e sviluppo personale.

Si tratta di una “staffetta”, un passaggio di testimone che impegna le generazioni presenti a coltivare e rafforzare i semi di un progetto ambizioso: lo sport per tutti, di tutti.

Questa visione trascende l’idea dello sport come semplice divertimento o competizione elitaria, abbracciando un approccio olistico che considera l’attività fisica come diritto fondamentale e potente motore di coesione sociale.

L’intervento deve essere capillare, mirato a raggiungere i segmenti più vulnerabili della popolazione, con particolare attenzione agli ambienti scolastici, alle realtà di disagio e alle famiglie in condizioni economiche precarie.

L’obiettivo finale non è solo promuovere la pratica sportiva, ma costruire un ecosistema in cui l’attività fisica contribuisca a contrastare la dispersione scolastica, a prevenire comportamenti a rischio, a favorire l’integrazione sociale e a promuovere una cultura del benessere diffusa.

Si tratta di un investimento a lungo termine, che mira a creare opportunità di crescita e sviluppo per tutti, indipendentemente dall’età, dal genere, dall’origine sociale o dalle capacità fisiche.

La sfida è complessa e richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle scuole, delle associazioni sportive, delle famiglie e dell’intera comunità.

È necessario superare le barriere economiche, culturali e sociali che ancora limitano l’accesso allo sport, promuovendo modelli di inclusione e partecipazione che valorizzino le diversità e incoraggino la collaborazione.

Solo così potremo onorare la memoria dei grandi atleti del passato e costruire un futuro in cui lo sport sia un vero e proprio patrimonio collettivo, capace di arricchire la vita di ogni cittadino.

L’ambizione è quella di lasciare alle future generazioni non solo una Costituzione che riconosce lo sport, ma una società in cui i suoi valori siano profondamente radicati nel tessuto sociale.