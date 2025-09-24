Supermondiale di ciclismo: il Trentino ospiterà l’evento storico del 2031

Il ciclismo mondiale si appresta a una svolta epocale: il 2031 vedrà il Trentino ospitare un evento senza precedenti, un Supermondiale che unisce le discipline della strada e della pista, unendo la potenza e la strategia delle corse a tappe con l’eleganza e la precisione delle competizioni velodromiche.

La notizia, trapelata oggi da fonti interne all’Union Cycliste Internationale (UCI) durante un incontro cruciale a Kigali, in Ruanda, segna un punto di svolta per il movimento ciclistico globale.

Questa decisione, frutto di un’attenta valutazione delle candidature provenienti da diverse nazioni, testimonia il crescente valore riconosciuto al ciclismo in Italia e, in particolare, nel Trentino.

La regione, rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato e la sua passione per il ciclismo, si propone di offrire un palcoscenico unico e stimolante per i migliori ciclisti del mondo.

L’assegnazione di un Supermondiale rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere il territorio, rafforzare l’immagine del Trentino come destinazione sportiva di eccellenza e catalizzare investimenti nel settore turistico.

La complessità di un evento che combina strada e pista ha richiesto una pianificazione meticolosa e una rete logistica articolata.

Per la componente pista, la candidatura trentina si avvale delle strutture all’avanguardia del velodromo di Spresiano, in Veneto.

La scelta di Spresiano, con la sua posizione strategica e le sue infrastrutture in rapido completamento, dimostra la volontà di garantire un’esperienza competitiva ottimale per gli atleti e un’esperienza indimenticabile per il pubblico.

Il velodromo, progettato secondo gli standard internazionali più elevati, promette di essere un fiore all’occhiello per il ciclismo italiano, in grado di ospitare eventi di risalto mondiale anche dopo il Supermondiale del 2031.

Questo Supermondiale non è solo una competizione sportiva, ma un progetto di sviluppo e promozione per l’intero territorio italiano.

Si prevede un impatto significativo sull’economia locale, con la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita del turismo.

L’evento offrirà una vetrina globale per le aziende italiane, rafforzando la loro competitività sui mercati internazionali.

L’UCI, nella scelta del Trentino, ha premiato un territorio che ha saputo coniugare passione per il ciclismo, infrastrutture di eccellenza e un forte impegno per la sostenibilità ambientale.

Il Supermondiale del 2031 rappresenta un’occasione unica per celebrare la bellezza del ciclismo, promuovere i valori dello sport e ispirare le nuove generazioni di ciclisti.

Si tratta di un’eredità che il Trentino e l’Italia intera potranno custodire con orgoglio per molti anni a venire.

La preparazione all’evento sarà cruciale, richiedendo una collaborazione sinergica tra le istituzioni, gli organizzatori e la comunità locale, per garantire che il Supermondiale del 2031 sia un trionfo di sport, cultura e passione.