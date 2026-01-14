Thoeni tedoforo: un’emozione a Cortina, tra passato e futuro.

La voce del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano risuona ancora nell’aria, un invito solenne che accarezza l’animo di Gustavo Thoeni.

La possibilità di figurare tra gli ultimi tedofori, portatori della fiamma olimpica, si materializza come una suggestiva eco di una carriera sportiva leggendaria.

L’idea, esposta con la tipica modestia che lo contraddistingue durante l’intervista a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1, genera un fremito di emozione e attesa.

Thoeni, icona indiscussa dello sci alpino italiano, si mostra cauto, consapevole che dietro a un simile onore si cela una responsabilità di rappresentanza, un peso emotivo legato alla storia e ai valori del movimento olimpico.

La sua partecipazione, se confermata, sarebbe un tributo commovente al suo contributo inestimabile allo sport nazionale, un riconoscimento tangibile di un’eredità fatta di medaglie, record e un’incomparabile capacità di incarnare lo spirito combattivo e l’eleganza dello sciatore.

Cortina d’Ampezzo, scrigno di tradizioni e scenario di indimenticabili Olimpiadi, si prospetta come il palcoscenico ideale per questo gesto simbolico.

La scelta di percorrere l’ultimo tratto a sci, come Thoeni ardentemente desidera, andrebbe ben oltre la semplice formalità: rappresenterebbe un connubio perfetto tra la sua identità di atleta e il significato profondo della fiamma olimpica, un inno alla passione, alla perseveranza e alla bellezza dello sport.

L’idea di affrontare il percorso a piedi, pur essendo un’alternativa valida, non possiede lo stesso impatto emotivo.

Lo sci, per Thoeni, non è solo uno sport, ma un linguaggio, un modo di relazionarsi con la montagna e con se stesso.

Trasportare la fiamma a sci sarebbe un atto di devozione, una dichiarazione di amore verso la disciplina che lo ha consacrato campione del mondo e olimpico.

La sua imminente settantacinquesimo compleanno, coincidente con il termine dei Giochi, aggiunge ulteriore pathos alla situazione.

Un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca dell’eccellenza, che ha superato ostacoli e sfide con coraggio e determinazione, si trova ora a essere testimone di una nuova generazione di atleti, pronto a trasmettere loro i valori che hanno guidato il suo percorso.

La partecipazione come tedoforo non sarebbe solo un onore personale, ma un gesto di continuità, un ponte tra passato, presente e futuro dello sport italiano.