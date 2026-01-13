Verona-Bologna: Italiano di nuovo al Bentegodi, Belghali pronto

Il Bentegodi si appresta ad accogliere nuovamente il Verona per un confronto cruciale contro il Bologna, squadra guidata da Vincenzo Italiano, figura che incrocia il destino gialloblù dopo aver lasciato un segno indelebile nella storia recente del club.

La squadra di Marco Zanetti, immersa in una settimana di intenso lavoro, ha concluso il pomeriggio con una sessione di allenamento presso lo Sporting Center, affinando i dettagli tattici in vista di una partita densa di implicazioni.

L’attenzione si concentra sul rientro in campo di Rafik Belghali, tornato disponibile dopo l’esperienza in Coppa d’Africa.

L’ala algerina, pur lasciando il torneo con l’amaro in bocca dopo l’eliminazione subita contro la Nigeria, è pronto a riprendere il filo del gioco e a contribuire con la sua energia e tecnica.

La sua presenza rappresenta un significativo rinforzo per il comparto offensivo, donando ulteriore imprevedibilità e soluzioni in contropiede.

La corsia sinistra, tuttavia, resta teatro di un acceso ballottaggio.

La scelta tra il croato Bradaric e il giovane Frese si proietta sul tipo di gioco che Zanetti intende adottare.

Bradaric, con la sua esperienza e la propensione alla spinta offensiva, sembra leggermente favorito per un Verona che ambisce a imporre il proprio gioco e a creare superiorità numerica in fase di attacco.

Frese, d’altro canto, incarna la duttilità e la capacità di contenimento, offrendo un profilo più equilibrato.

Oltre alla scelta del terzino, Zanetti sembra intenzionato a rivedere alcune scelte offensive.

La performance al di sotto delle aspettative della coppia Giovane-Orban contro la Lazio ha evidenziato una certa rigidità nel comparto d’attacco, unita a una difficoltà nell’amalgama tra i giocatori.

L’allenatore potrebbe dunque optare per una rivoluzione, sperimentando nuove combinazioni e dando spazio a talenti meno blasonati, con l’obiettivo di stimolare dinamismo, creatività e, soprattutto, un miglior rendimento in termini di reti segnate.

L’incontro con il Bologna, più che un semplice impegno di campionato, si configura come un banco di prova importante per valutare la tenuta fisica e mentale della squadra, e per affinare la strategia in vista di un finale di stagione ricco di sfide decisive.

La sfida non sarà solo tattica, ma anche di resilienza e di capacità di adattamento, elementi imprescindibili per raggiungere i propri obiettivi.