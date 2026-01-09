Verona pesca in Brasile: Tomich, talento 2004, gialloblù fino al 2029

Il Verona scalda il mercato con l’ingaggio di Isaac Aguiar Tomich, giovane talento brasiliano proveniente dal Clube Atlético Mineiro.

L’operazione, strutturata con una formula che include una percentuale sulla futura rivendita, segna un investimento strategico per il club gialloblù, con il giocatore che ha sottoscritto un accordo che lo legherà alla squadra veronese fino al 30 giugno 2029, testimoniando la visione a lungo termine del sodalizio.

Tomich, nato a Governador Valadares il 26 marzo 2004, rappresenta un profilo dinamico e versatile.

La sua abilità nell’utilizzo di entrambi i piedi lo rende un elemento imprevedibile nell’area avversaria, capace di creare scompiglio grazie alla sua agilità e capacità di finalizzazione.

La sua formazione nel florido settore giovanile dell’Atlético Mineiro, fucina di talenti per il calcio brasiliano, gli ha fornito una solida base tecnica e tattica, affinando le sue doti in un ambiente competitivo e stimolante.

L’esordio tra i professionisti è avvenuto il 7 aprile 2023, in una sfida di Coppa Libertadores contro il Club Libertad, un palcoscenico prestigioso che ha segnato l’inizio del suo percorso nel calcio che conta.

Successivamente, ha contribuito alla conquista del Campionato Mineiro, una competizione di fondamentale importanza nello stato del Minas Gerais, consolidando il suo ruolo all’interno della squadra.

La stagione 2024/25 ha visto Tomich impegnato in un’esperienza formativa in Portogallo, vestendo la maglia del Nacional, club militante nella Primeira Liga.

Questo trasferimento, una sorta di banco di prova nel contesto del calcio europeo, gli ha permesso di misurare le sue capacità in un campionato diverso, affinando la sua comprensione del gioco e adattandosi a nuove dinamiche tattiche.

Le sue performance in terra lusitana, che si traducono in 29 presenze, 3 gol e 1 assist, dimostrano il suo potenziale e la sua capacità di integrarsi rapidamente in un nuovo ambiente.

L’esperienza portoghese ha permesso di affinare ulteriormente la sua visione di gioco, rafforzando la sua capacità di lettura delle situazioni e migliorando il suo contributo alla manovra offensiva.

L’ingaggio di Tomich al Verona si configura dunque non solo come l’aggiunta di un nuovo giocatore, ma come l’iniezione di energia, dinamismo e prospettive di crescita per il club scaligero.