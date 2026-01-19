Vicenza a Lume di Fiamma: Celebrazione Olimpica e Orgoglio Vicentino

Vicenza a lume di fiamma: un viaggio olimpico tra storia, comunità e valoriLa Città del Palladio si prepara ad accogliere un simbolo carico di significato: la fiamma olimpica, preludio ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Un evento che trascende la semplice tappa di passaggio, trasformandosi in un’occasione di celebrazione della storia, della cultura e dello spirito olimpico che anima la comunità vicentina.

L’accoglienza ufficiale, a partire dalle ore 17.00, si svilupperà nel cuore pulsante della città, in Piazza dei Signori, con l’allestimento di un vibrante “City Celebration Village”.

Un Master of Ceremony guiderà il pubblico attraverso le emozionanti tappe del percorso della fiamma attraverso il territorio italiano, mentre i saluti istituzionali del sindaco Giacomo Possamai e dell’assessore Leone Zilio daranno voce all’attesa e all’orgoglio locale.

Un momento particolarmente toccante sarà dedicato alle testimonianze di atleti ed ex atleti vicentini che hanno onorato il movimento olimpico, condividendo le loro esperienze e i valori che hanno guidato il loro percorso: eccellenza, amicizia, rispetto e fair play.

La serata proseguirà con il coinvolgimento dei partner del progetto, preparando il terreno per l’attesissima diretta live dell’arrivo dell’ultimo tedoforo, poco dopo le 19.15, culminando nell’emozionante accensione del braciere olimpico.

Il corteo della fiamma, un trionfo di luce e speranza, si snoderà attraverso il tessuto urbano, partendo dalla chiesa della Stanga alle 18.35.

Percorrendo Viale della Pace, Viale Trissino, Corso Padova, Contra’ XX Settembre, Leva degli Angeli, Corso Palladio, fino a Piazza Castello, Contra’ Vescovado, Contra’ Garibaldi e Contra’ Muscherie, per giungere infine in Piazza dei Signori, teatro dell’accensione ufficiale.

Nel tratto finale di Corso Palladio, l’onore di portare la fiamma sarà affidato a tre figure emblematiche del panorama sportivo e culturale vicentino: Gabriella Dorio, leggendaria mezzofondista italiana, Gelindo Bordin, campione della maratona, e Mario Vielmo, alpinista e regista, testimoni di resilienza, passione e dedizione.

Il loro gesto simbolico di accensione del braciere rappresenterà l’apice di una serata indimenticabile, un invito a condividere i valori che rendono straordinari i Giochi Olimpici e a guardare al futuro con ottimismo e determinazione.