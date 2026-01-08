Tramà pop up #4 edizione, festival di arte cazontemporanea

- Advertisement -

Tramà, il festival di arte contemporanea di Aosta, torna in una nuova veste pop-up, ripensando un progetto che negli anni passati si sviluppava su più giorni di programmazione. Se in precedenza l’evento si articolava in una durata estesa, oggi sceglie un formato più concentrato e temporaneo, capace di offrire un’esperienza intensa e immediata.

Il nuovo appuntamento si presenta come un evento artistico site-specific, pensato per uno spazio e un tempo limitati. Le opere dell’artista Claudio Beorchia e il suo intervento artistico all’interno della chiesa Santa Croce, dialogano direttamente con il contesto e con il pubblico. La riduzione della durata non è una semplificazione, ma una scelta progettuale che privilegia l’attenzione e la partecipazione attiva del momento. L’evento conserva il legame con le edizioni precedenti, rielaborandone i contenuti in una forma più agile e contemporanea. Tramà Pop Up si configura così come un momento di sintesi e di rilancio, capace di rendere visibile un percorso artistico più ampio attraverso un’esperienza concentrata e accessibile.

Luogo: Chiesa Santa Croce, via E. Aubert 52, Aosta

Data: inaugurazione venerdì 16 gennaio alle ore 18;

inaugurazione venerdì 16 gennaio alle ore 18; visitabile sabato 17 gennaio con apertura dalle 10 alle 18

Artisti coinvolti: Claudio Beorchia

Claudio Beorchia

PROGRAMMA:

venerdì 16 gennaio

ore 18 inaugurazione

sabato 17 gennaio

apertura ore 10;

ore 15 giro con il FAI giovani Aosta, su prenotazione

chiusura evento ore 18.

BIO ARTISTA

Claudio Beorchia (Vercelli, 1979 – risiede nel trevigiano) è artista interdisciplinare. Ha studiato Design e Arti Visive all’Università Iuav di Venezia e all’Accademia Brera di Milano; ha conseguito il dottorato in Scienze del Design presso la Scuola di Dottorato dello Iuav. Attivo dal 2010, tra le mostre e i progetti personali: “Di mano in mano”, Museo Etnografi-co Trentino, Trento, 2025; “Com sonen aquests llocs?”, Museo Mucbe, Benicarlò, Spa-gna, 2023; “Characters and Spaces”, Artists Unlimited Gallery, Bielefeld, Germania, 2023; “Tra cielo e terra”, Museo Nazionale di Fotografia, Cinisello Balsamo, Milano, 2019; “Au-rale”, Gallerie dell’Accademia, Venezia, 2019. I suoi lavori sono stati inclusi in mostre collettive in sedi quali: Palazzo della Triennale e Palazzo Reale a Milano, Scuderie del Quirinale e Mercati di Traiano a Roma. Tra le isti-tuzioni pubbliche che hanno in collezione i suoi lavori: Direzione Musei Lombardia, Mi-lano; Gallerie dell’Accademia, Venezia; Museo Etnografico Trentino, San Michele all’Adige, Trento; Museo Nazionale di Fotografia, Cinisello Balsamo, Milano; Polo Mu-seale della Campania, Napoli. Personale in corso ad Aosta presso la galleria InArtTendu, via Martinet n.6.