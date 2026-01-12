La Fiamma Olimpica Illumina la Valle d’Aosta: Emozioni e Speranza

- Advertisement -

Il corteo della fiamma olimpica ha incrociato la Valle d’Aosta, lasciando un’impronta di emozione e speranza nel paesaggio alpino.

A conclusione del suo percorso regionale, il campione federiciano Federico Pellegrino, portabandiera di un’eredità sportiva di eccellenza, ha affidato la sua luce al braciere accesi nel Jardin de l’Autonomie, di fronte alla prestigiosa sede universitaria.

Un gesto simbolico, potente, che suggella il legame tra l’atletismo, l’istruzione e il futuro della regione.

Il viaggio della torcia, prima di raggiungere Aosta, aveva già solcato il territorio, attraversando Châtillon e lasciando un risveglio di entusiasmo tra i cittadini.

Ventitré tedofori, figure emblematiche dello sport regionale – tra cui Arianna Follis, Mirko Vuillermin e Marco Albarello – hanno vegliato sulla fiamma, incarnando i valori di dedizione, sacrificio e passione che animano lo spirito olimpico.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha sottolineato come l’evento trascenda la semplice celebrazione sportiva, configurandosi come un’opportunità irripetibile per la valorizzazione del territorio.

“Emozioni e opportunità” – queste le parole chiave che racchiudono l’importanza di un evento capace di proiettare l’immagine della Valle d’Aosta nel mondo, esaltandone la bellezza naturale e la ricchezza culturale.

Un’occasione per narrare la storia di una terra plasmata dalle montagne, custode di tradizioni secolari e animata da una profonda vocazione all’ospitalità.

Per il Sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, la fiamma olimpica non è solo una luce che illumina il presente, ma un filo invisibile che lega il passato glorioso ai sogni del futuro.

Il Jardin de l’Autonomie, luogo di accensione del braciere, si configura come un punto focale, un simbolo dello spirito olimpico che permea la città e che riflette i valori di pace, amicizia e rispetto universale.

Il culmine di questo straordinario percorso è previsto per il giorno successivo, quando la fiamma si eleverà fino a raggiungere la maestosa vetta del Monte Rosa, precisamente alla Capanna Margherita, a 4.554 metri di altitudine.

Un’impresa ambiziosa, resa possibile grazie all’abilità e alla professionalità delle guide alpine e dei maestri di sci, che accompagneranno la torcia in questo viaggio verso le vette più alte d’Italia.

Un’immagine iconica, destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva, testimonianza della capacità umana di superare i propri limiti e di raggiungere traguardi apparentemente impossibili, portando con sé il messaggio universale dell’Olimpiade.

Un tributo alla natura, alla fatica e all’incredibile forza dello spirito umano.