Farmaceutica: Jens Pii Olesen alla guida di Novo Nordisk Italia

(Adnkronos) – Jens Pii Olesen è il nuovo General manager di Novo Nordisk Italia. Lo rende noto l'azienda. Olesen, 57 anni, nato e cresciuto in Danimarca, sposato con due figli, si è laureato presso la facoltà di Economia alla Copenaghen Business School per poi seguire corsi executive alla Harvard Business School. Ha accettato questa nuova sfida dopo più di 25 anni di carriera in Novo Nordisk e porta nell’affiliata italiana una leadership esperta orientata all’innovazione con una visione strategica, esperienza nel lancio di prodotti e comprovata capacità di guidare crescita e trasformazione. Ha iniziato il suo percorso professionale in Novo Nordisk nel 2000 come Product Manager Diabetes nella sede svedese, per poi ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità a livello regionale e globale, di cui tre come General manager. Nel suo più recente ruolo di Head of Cardio Metabolic Marketing in International Operations, ha ristrutturato con successo l’approccio di marketing per obesità e diabete e ha istituito un solido processo di pre-lancio e lancio, velocizzando le immissioni sul mercato. Precedentemente ha guidato la Turchia come General Manager, accelerando la crescita delle vendite e aumentando la redditività dell’affiliata. Prima ancora, nella divisione statunitense a Princeton, si è occupato di Market Development e Market Access. La nuova guida della sede italiana di Novo Nordisk conferma ancora una volta il ruolo strategico che l’Italia gioca nella visione del gruppo danese a livello internazionale, e consolida l’obiettivo di voler essere un’azienda farmaceutica partner del sistema promuovendo la salute con azioni concrete e creando valore aggiunto nel Paese attraverso la ricerca, l’innovazione e la sostenibilità ambientale.

