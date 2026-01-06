Capodanno a Crans-Montana: Loredana Lecciso tra sollievo e angoscia per Bido

La tragica notte di Capodanno a Le Constellation, a Crans-Montana, ha scosso profondamente la famiglia di Al Bano e Loredana Lecciso, portando a galla un intricato mix di sollievo e angoscia.

Bido, il figlio più giovane, si è ritrovato a sfiorare la tragedia, sfuggendo per un soffio a un destino potenzialmente fatale.

Loredana Lecciso, in un’intervista toccante, ha ripercorso gli eventi che hanno preceduto e seguito quella notte, rivelando il peso emotivo che la famiglia ha dovuto sopportare.

Il racconto di Loredana è intriso di un senso di precarietà e di profonda empatia verso le famiglie delle vittime.

Bido, legato a Crans-Montana da anni di studio e amicizie, frequentava assiduamente Le Constellation, un punto di ritrovo giovanile.

Il diploma conseguito nella località svizzera e le estati trascorse con Jasmine, una figura significativa nel suo passato, testimoniano il forte legame che il giovane ha con quel luogo.

La presenza di Emily, la sua attuale compagna, anch’essa residente a Crans-Montana, rendeva il ritorno per le festività di Natale un appuntamento naturale.

Loredana ha espresso il profondo turbamento causato dal malore che l’ha colpita prima della partecipazione a Domenica In con Al Bano, un sintomo, forse, della tensione emotiva che la gravava.

La possibilità che Bido trascorresse la notte di Capodanno a Le Constellation, unita alla consapevolezza della sua frequentazione del locale, ha amplificato l’angoscia.

“Se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente lì,” ha confidato Loredana, dipingendo un quadro vivido della fragilità dell’esistenza.

La decisione, presa all’ultimo momento, di raggiungere la Puglia per celebrare l’inizio del nuovo anno ha salvato Bido da un orrore inimmaginabile.

Al Bano ha attribuito questo salvifico cambiamento a Cellino San Marco, sottolineando l’importanza di quei pochi secondi che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte.

Il sollievo, però, non cancella il dolore.

Loredana ha manifestato la sua tristezza per la profonda sofferenza delle famiglie delle vittime, incapace di immaginare l’intensità del loro lutto.

La sua dichiarazione, carica di compassione, si conclude con un sentito messaggio di vicinanza e solidarietà, un gesto di umanità di fronte a una perdita incolmabile, che ci ricorda la vulnerabilità del nostro esistere e l’importanza di coltivare la speranza e l’empatia anche nei momenti più bui.

Il dramma ha riacutizzato la consapevolezza di quanto sottile possa essere il confine tra la felicità e la tragedia, invitandoci a riflettere sul valore della vita e sull’importanza di preservarla.