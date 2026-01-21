Rinnovamento ferroviario Bari-Taranto: investimento da 220 milioni

Il tracciato ferroviario che connette Bari e Taranto, arteria cruciale per la mobilità e lo sviluppo economico del Mezzogiorno, è destinato a una profonda trasformazione.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha annunciato l’avvio, a partire dal 26 gennaio e protratto fino al 28 febbraio, della seconda fase di un ambizioso progetto di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico.

Quest’iniziativa, integrata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un investimento complessivo di 220 milioni di euro, volto a elevare gli standard di sicurezza, efficienza e accessibilità lungo la linea.

Il nucleo centrale del progetto è l’introduzione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulla tratta Bari Parco Nord – Gioia del Colle.

Questa implementazione, un elemento chiave per l’armonizzazione del sistema ferroviario europeo, consentirà una gestione del traffico più precisa e sicura, ottimizzando i flussi di treni e riducendo i tempi di percorrenza.

L’ERTMS, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate di comunicazione e localizzazione, permetterà di implementare sistemi di segnalamento avanzati e di controllo della velocità, incrementando la capacità di trasporto e la resilienza della linea.

Parallelamente all’introduzione dell’ERTMS, l’intervento prevede un significativo miglioramento dell’accessibilità alla stazione di Acquaviva delle Fonti, rendendola più inclusiva e conforme alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Saranno inoltre realizzati interventi di adeguamento e riqualificazione del primo marciapiede e della pensilina nella stazione di Taranto, migliorando il comfort dei passeggeri e l’aspetto estetico dell’infrastruttura.

Il rinnovo dei binari tra Gioia del Colle e Grottalupara, un’operazione essenziale per garantire la regolarità del servizio e ridurre i rischi di guasti, completerà il pacchetto di interventi programmati.

L’implementazione di tali lavori, inevitabilmente, comporterà temporanee modifiche alla circolazione ferroviaria.

Trenitalia ha predisposto un piano di mitigazione che include la soppressione di alcune corse, variazioni di orario e percorsi alternativi, con l’attivazione di servizi di autobus sostitutivi.

In particolare, saranno interessati da queste modifiche i treni Frecciarossa che collegano Milano Centrale a Taranto, e i servizi Intercity diretti a Reggio di Calabria Villa San Giovanni e Lecce.

Un’attenzione specifica è stata rivolta alla gestione del traffico regionale, con una riprogrammazione dell’offerta che prevede l’impiego di autobus sostitutivi e un potenziamento dei servizi nelle stazioni di Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, al fine di tutelare la mobilità degli studenti pendolari, un segmento di utenza particolarmente sensibile alle interruzioni del servizio.

Per facilitare il transito dei passeggeri durante il periodo di lavori, sarà attivo un servizio di assistenza dedicato nelle principali stazioni di Taranto, Bari Centrale, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Bitetto, garantendo informazioni aggiornate e supporto logistico.

Questo piano, frutto di un’attenta analisi delle esigenze degli utenti, mira a minimizzare l’impatto delle modifiche alla circolazione, assicurando un servizio efficiente e trasparente.

L’investimento complessivo non riguarda solo la modernizzazione fisica della linea, ma anche il miglioramento dell’esperienza di viaggio e la promozione di una mobilità sostenibile nel Mezzogiorno d’Italia.