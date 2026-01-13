Riscaldamento scuole a Bari: tavolo con gli studenti e Consulta permanente

La Città Metropolitana di Bari ha recentemente indetto una cruciale riunione tecnica, focalizzata sulla verifica e ottimizzazione della funzionalità degli impianti termici all’interno degli istituti scolastici secondari di secondo grado.

L’assemblea, presieduta dal Direttore Generale Luigi Ranieri e affiancata dal consigliere delegato Gianni Camporeale, ha coinvolto esperti del servizio di edilizia scolastica e patrimonio, unitamente alle aziende concessionarie incaricate della gestione e manutenzione degli stessi impianti.

L’obiettivo primario è stato quello di analizzare il flusso di richieste di intervento, trasmesse dai dirigenti scolastici attraverso la piattaforma digitale predisposta dall’ente, evidenziando aree di criticità e priorità di intervento.

Questa piattaforma, concepita come uno strumento di comunicazione trasparente e centralizzata, permette una gestione più efficiente delle problematiche e un monitoraggio più preciso delle necessità degli istituti.

In un contesto climatico caratterizzato da un ineludibile calo termico, la Città Metropolitana aveva preventivamente adottato misure operative, tra cui la rimodulazione delle ore di accensione giornaliera degli impianti termici, al fine di ottimizzare i consumi energetici e garantire un adeguato comfort ambientale per gli studenti e il personale scolastico.

Parallelamente, è stata attivata un’attività di verifica preventiva sulla reale efficienza e affidabilità degli impianti, coinvolgendo le aziende fornitrici del servizio.

La situazione si è increspata con un acceso presidio studentesco, organizzato dall’Unione degli Studenti Provinciale, in risposta a segnalazioni di malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento in diverse scuole.

Questo evento ha portato a un incontro diretto tra gli studenti e il Direttore Generale della Città Metropolitana, innescando un dialogo costruttivo.

In risposta alle preoccupazioni espresse dagli studenti, la Città Metropolitana ha formalmente annunciato l’intenzione di istituire una Consulta Studentesca permanente.

Tale organismo si configura come un tavolo di confronto strutturato e continuativo, dedicato all’ascolto attivo delle esigenze del mondo della scuola e volto a rafforzare il legame tra gli studenti e l’istituzione metropolitana.

L’iniziativa mira a garantire una rappresentanza studentesca diretta e partecipativa nei processi decisionali relativi alla gestione degli edifici scolastici, promuovendo un approccio più collaborativo e orientato alla soluzione dei problemi.

La Consulta si prefigge di essere un volano per migliorare la qualità dell’ambiente scolastico e favorire un dialogo aperto e costruttivo tra istituzioni e studenti.