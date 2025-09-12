Turandot: Capolavoro di Costume e Arte a Bari

L’Arte del Costume Teatrale: Un Viaggio nell’Anima della Scena ItalianaA Bari, nel cuore del Borgo antico, Palazzo San Michele ospita “Tesori Svelati”, un’iniziativa inedita che celebra l’ingegno e la maestria della creatività italiana attraverso l’arte del costume teatrale.

Più che una semplice esposizione, si tratta di un’immersione nel dietro le quinte delle più iconiche produzioni operistiche, un percorso che svela la profonda connessione tra abito, dramma e identità culturale.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, si propone di riqualificare e valorizzare il ricco patrimonio storico e artistico della città, elevando il costume teatrale a elemento centrale di un’esperienza culturale emozionante e stimolante.

Dopo aver presentato con successo i costumi di “Il Gatto con gli stivali” e “The Beggar’s Opera”, l’esposizione si focalizza ora su “Turandot” di Giacomo Puccini, un capolavoro che ha trovato nella visione dello stilista Roberto Capucci un interprete di straordinaria sensibilità.

Capucci, figura di spicco nel panorama della moda e dell’arte contemporanea, ha trascritto in forma di abito i tormenti, le passioni e i misteri dell’opera pucciniana.

I suoi costumi, lungi dall’essere meri accessori scenici, si configurano come opere d’arte autonome, capaci di evocare atmosfere esotiche, di esprimere la potenza e la fragilità dei personaggi, di incarnare l’essenza stessa del dramma.

L’esposizione non si limita a mostrare abiti, ma invita a riflettere sul processo creativo che li ha generati, sull’interazione tra il sarto, il compositore, il librettista, il regista e gli attori.

Si tratta di un intreccio complesso di competenze e di visioni, che ha portato alla nascita di un prodotto artistico unico, in grado di trascendere i confini del teatro e di parlare a un pubblico ampio e diversificato.

I costumi di “Turandot”, in particolare, rappresentano un’occasione imperdibile per comprendere la filosofia artistica di Roberto Capucci, che ha fatto della forma, del colore e della materia i pilastri della sua ricerca.

Attraverso l’uso innovativo di tessuti pregiati, di tecniche sartoriali tradizionali e di soluzioni stilistiche audaci, Capucci è riuscito a creare un universo visivo suggestivo e coinvolgente, che amplifica l’impatto emotivo dell’opera pucciniana.

“Tesori Svelati” non è solo un omaggio alla creatività italiana, ma anche un invito a riscoprire il valore del patrimonio culturale come strumento di crescita sociale ed economica.

Un’opportunità per le nuove generazioni di avvicinarsi all’arte del costume teatrale, di comprendere il suo ruolo nella storia e nella società, e di trarre ispirazione per le loro future creazioni.

L’esposizione è aperta al pubblico fino al 7 ottobre, offrendo un viaggio indimenticabile nel cuore pulsante della scena operistica italiana.