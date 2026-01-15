Pa Ok!: Innovazione e Cittadini al Centro delle Pubbliche Amministrazioni

Promuovere una trasformazione profonda delle pubbliche amministrazioni, orientandole verso un paradigma di performance, innovazione sociale e centralità del cittadino.

Questo è l’ambizioso obiettivo del programma “Pa Ok!”, un’iniziativa strategica promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzata da Formez, con il supporto scientifico di SDA Bocconi.

La recente tappa pugliese, ospitata presso l’Università Aldo Moro di Bari, ha rappresentato un momento di confronto e ispirazione, incentrato sull’esplorazione di approcci innovativi che integrano i bisogni della comunità con l’efficienza operativa e la sostenibilità ambientale.

Il seminario “Le amministrazioni dialogano con i loro cittadini sperimentando l’innovazione” non è stato un semplice evento di presentazione, ma un vero e proprio laboratorio di idee.

Al centro dell’attenzione, due progetti pugliesi finalisti del concorso “Pa Ok!”, emblematici di un cambiamento di rotta nelle pratiche amministrative: “Secure Roads 360” dell’INAIL Puglia, un sistema innovativo per la sicurezza stradale basato su tecnologie avanzate, e “Il mio ufficio è sostenibile! Per un ufficio verde ed ecocompatibile” dell’Automobile Club Bari Bat, un’iniziativa volta a ridurre l’impatto ambientale degli uffici pubblici.

La volontà del Dipartimento della Funzione Pubblica è quella di catalizzare e valorizzare le eccellenze presenti sul territorio nazionale.

Formez ha il compito cruciale di raccogliere e analizzare le numerose proposte di innovazione emerse, quasi 300 in totale.

La selezione, condotta con la rigorosa metodologia di SDA Bocconi, ha privilegiato progetti che dimostrassero non solo originalità, ma anche la potenziale replicabilità e la capacità di generare risultati misurabili, in termini di impatto sociale ed economico.

Mario Barca, responsabile del progetto, ha sottolineato come la Puglia si sia distinta per la ricchezza e la qualità delle sue proposte, evidenziando l’impegno delle amministrazioni locali a proteggere la salute e il benessere dei lavoratori, coniugando responsabilità sociale e progresso tecnologico.

Il seminario si è rivolto a un pubblico eterogeneo, composto da amministratori pubblici, funzionari, operatori del settore e rappresentanti delle comunità locali, tutti accomunati dall’interesse a identificare e implementare soluzioni innovative che promuovano la sostenibilità, l’efficienza e il rafforzamento del rapporto tra istituzioni e cittadini.

“Pa Ok!” non è solo un concorso, ma un vero e proprio movimento che intende diffondere una cultura della performance e dell’innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni, creando un circolo virtuoso di miglioramento continuo e di valorizzazione del capitale umano e intellettuale del Paese.

L’iniziativa si configura come un investimento strategico per il futuro, volto a costruire un sistema pubblico più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze dei cittadini.