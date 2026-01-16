Giunta Regionale Puglia: Equilibrio, Innovazione e Sfide di Genere

La nuova giunta regionale pugliese, presieduta da Antonio Decaro, si configura con una composizione equilibrata, riflettendo le diverse anime politiche che hanno sostenuto l’elezione.

Dieci assessorati compongono l’organo esecutivo, con una netta prevalenza maschile: sei uomini contro quattro donne, un dato che testimonia una sfida per la piena parità di genere all’interno dell’amministrazione regionale.

La distribuzione delle deleghe segue una logica di rappresentanza delle forze politiche che hanno contribuito alla vittoria.

Il Partito Democratico, forza trainante della coalizione, ottiene la responsabilità di quattro assessorati chiave, mentre la lista “Decaro Presidente” si aggiudica due portefogli, consolidando il legame tra l’amministrazione regionale e il progetto politico che ha portato Decaro alla guida della Puglia.

Un assessorato è stato assegnato al Movimento 5 Stelle, che, oltre alla delega, ricopre anche la carica di vicepresidente della giunta, segnando una significativa convergenza programmatica.

Infine, un assessorato è stato affidato alla lista “Per la Puglia”, riconoscendone il contributo all’interno della maggioranza.

Un elemento distintivo della giunta è la presenza di due assessori esterni, figure scelte non direttamente attraverso l’elezione, ma per le loro competenze specifiche e il loro contributo potenziale all’amministrazione.

Uno di questi assessori è in quota AVS (Alleanza per la Puglia Verde e Sostenibile), sottolineando l’importanza attribuita alle politiche ambientali e alla transizione ecologica.

L’altro assessore esterno è un tecnico, incaricato di portare avanti progetti e iniziative che richiedono un’esperienza e una conoscenza approfondita in settori strategici per lo sviluppo regionale.

Il team di governo è composto da Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Donato Pentassuglia e Francesco Paolicelli, tutti provenienti dal Partito Democratico; Sebastiano Leo, espressione della lista “Per la Puglia”; Cristian Casili, del Movimento 5 Stelle; Silvia Miglietta e Graziamaria Starace, provenienti dalla lista “Decaro Presidente”.

A completare la squadra, gli assessori esterni Marina Liuzzi, in quota AVS, e Eugenio Di Sciascio, con una pregressa esperienza amministrativa nel Comune di Bari durante la precedente sindacatura di Decaro.

La presentazione ufficiale della giunta è avvenuta nell’ambito di un evento pubblico presso l’agorà del Consiglio Regionale, un gesto volto a sottolineare la volontà di trasparenza e apertura nei confronti dei cittadini pugliesi e a inaugurare un percorso amministrativo improntato alla collaborazione e all’ascolto delle esigenze del territorio.

La composizione variegata della giunta, unitamente alla presenza di figure esterne, suggerisce un’attenzione particolare all’innovazione, alla competenza e all’inclusione, elementi fondamentali per affrontare le sfide future e per promuovere uno sviluppo sostenibile e equo per la regione Puglia.