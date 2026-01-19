Riorganizzazione al Consiglio Regionale del Molise: in arrivo nuove nomine

Il Consiglio Regionale del Molise, nel suo percorso legislativo a metà termine, si appresta a una fase cruciale di riorganizzazione interna, imprescindibile per garantire efficacia e reattività nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

Questa dinamica, regolata con rigore dall’articolo 36 dello Statuto e dall’articolo 42 del Regolamento consiliare, impone un rinnovamento sistematico degli organi di presidenza e delle commissioni permanenti.

L’atto formale di questa necessità, che riflette la fluidità e l’evoluzione del tessuto politico regionale, è stato debitamente avviato dal Presidente dell’Assemblea, Quintino Pallante.

Il Presidente, nel rispetto delle procedure e in seguito a un’attenta consultazione con la conferenza dei capigruppo – un momento di confronto e condivisione essenziale per la coesione dell’organo legislativo – ha ufficialmente convocato una seduta dedicata esclusivamente a questa delicata questione.

La data, fissata per venerdì 23 gennaio alle ore 10:00, sottolinea l’urgenza e l’importanza strategica di questa revisione.

Questo processo di rinnovo non è una mera formalità amministrativa, ma un’occasione per riflettere sull’operato finora svolto, valutare l’efficacia delle strutture esistenti e adeguarle alle nuove sfide che la regione si trova ad affrontare.

La composizione degli uffici di presidenza – che include il Presidente dell’Assemblea, i Vicepresidenti e il Segretario – e delle commissioni permanenti (come ad esempio quella Bilancio, Agricoltura, Sanità, Ambiente, ecc.

) influenza direttamente la velocità con cui vengono esaminati i progetti di legge, la qualità del dibattito parlamentare e la capacità di risposta alle istanze provenienti dal territorio.

La riconferma o la sostituzione dei membri di questi organi non si limita a considerazioni meramente politiche; essa comporta una valutazione attenta delle competenze specifiche, della sensibilità verso le problematiche locali e della capacità di mediazione tra le diverse forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale.

La conferenza dei capigruppo, in particolare, assume un ruolo chiave in questa fase, fungendo da barometro delle dinamiche interne all’Assemblea e contribuendo a trovare un equilibrio che possa garantire la stabilità e la produttività dell’organo legislativo.

Si prevede che la seduta del 23 gennaio sarà caratterizzata da un intenso confronto tra i consiglieri regionali, con proposte e controporse che rifletteranno le diverse sensibilità politiche e le priorità programmatiche dei gruppi consiliari.

L’esito di questa tornata di nomine avrà un impatto significativo sul corso della restante parte della legislatura, determinando l’orientamento delle politiche regionali e l’effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati.

La comunità molisana osserva con attenzione, consapevole che la qualità del lavoro del Consiglio Regionale è un fattore determinante per il futuro della regione.