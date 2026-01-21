Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l’approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna i contorni istituzionali.

Il voto, espresso con un ampio consenso (100 favorevoli, 50 astenuti e un unico dissenso proveniente dal Movimento 5 Stelle), segna una tappa cruciale in un processo volto a modernizzare e armonizzare il quadro normativo della regione autonoma con le disposizioni costituzionali vigenti.

La denominazione ufficiale della regione, ora definita “Trentino-Alto Adige/Südtirol”, riflette la volontà di rafforzare l’identità plurilingue e il riconoscimento delle peculiarità storiche e culturali che caratterizzano il territorio.

Parallelamente, le province di Trento e Bolzano, da tempo riconosciute per le loro ampie autonomie, assumono ufficialmente la qualifica di “province autonome”, sancendo un’evoluzione già in atto sul piano operativo e amministrativo.

L’intervento legislativo si configura come un’operazione di “adeguamento” dello Statuto speciale alla riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001.

Questa riforma ha profondamente rimodellato i rapporti tra Stato e Regioni, ridefinendo le competenze e le funzioni degli enti territoriali.

Lo Statuto del Trentino-Alto Adige, per sua natura particolarmente ampio e differenziato, necessitava quindi di essere aggiornato per evitare potenziali conflitti di attribuzione e ricorsi alla Corte Costituzionale, che avrebbero potuto mettere a rischio la stabilità e l’efficacia dell’autonomia regionale.

L’obiettivo primario della riforma è dunque quello di chiarire e definire in modo più preciso i confini delle competenze legislative e amministrative, eliminando ambiguità e sovrapposizioni che, in passato, hanno generato incertezze e contenziosi.

Si tratta di un processo delicato, che richiede un’attenta valutazione delle implicazioni giuridiche e politiche, e che coinvolge tutti gli attori istituzionali e sociali del territorio.

L’approvazione al Senato non conclude il percorso legislativo.

Per entrare in vigore, la legge costituzionale necessita ora di una seconda lettura, “conforme”, sia al Senato che alla Camera dei Deputati.

Questa fase, che prevede un esame puntuale del testo approvato dal Senato, rappresenta un’ulteriore occasione per apportare eventuali modifiche e per garantire che la riforma risponda pienamente alle esigenze del territorio e alle aspettative dei cittadini.

Il dibattito parlamentare che seguirà sarà cruciale per definire il futuro istituzionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol e per consolidare il suo ruolo di regione autonoma all’interno della Repubblica Italiana.