sabato 24 Gennaio 2026
Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull’autostrada del Brennero, in corrispondenza dell’area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità.

La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha visto coinvolto un furgone diretto verso sud che, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha impattato violentemente contro un autocarro pesante.
La collisione, di notevole intensità, ha causato una deformazione significativa della struttura del furgone, intrappolando il conducente all’interno.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, con l’impiego di attrezzature specializzate per il soccorso in caso di incidente, si è rivelato cruciale per estrarre l’uomo dalle lamiere contorte.

La complessa operazione di estricazione ha richiesto precisione e competenza per evitare ulteriori danni al ferito.
Il conducente, una volta liberato, è stato immediatamente affidato al personale medico del 118, che ha provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo d’urgenza presso un centro ospedaliero per le cure necessarie.

Le sue condizioni sono giudicate serie, anche se al momento non si conoscono dettagli specifici sulla natura delle lesioni riportate.

L’incidente ha generato un ingorgo prolungato sull’autostrada, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni.
La presenza di mezzi di soccorso, di polizia stradale e di personale addetto alla gestione del traffico ha reso necessario l’intervento di coordinamento per agevolare il deflusso dei veicoli e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
L’autostrada è rimasta temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.
Le indagini, condotte dalla polizia stradale, sono in corso per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia e per accertare eventuali responsabilità.

Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di una mancata distanza di sicurezza, ma non si esclude che altri fattori, come condizioni meteorologiche avverse o un malfunzionamento meccanico, possano aver contribuito all’accaduto.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale, sottolineando l’importanza del rispetto dei limiti di velocità, della corretta manutenzione dei veicoli e dell’attenzione costante durante la guida, soprattutto su tratte autostradali ad alto traffico come il Brennero.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

