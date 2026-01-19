Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un’ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e rappresentanti dell’ASUIT, l’Assessore alla Sanità Mario Tonina ha espresso la propria disponibilità a proseguire nel proprio incarico.

La decisione, maturata in seguito a sollecitazioni dal Partito Democratico, che invocavano una rivalutazione alla luce delle criticità emerse nell’erogazione dei servizi sanitari, è frutto di un processo complesso che ha coinvolto una riflessione interna e un confronto aperto.

Il momento cruciale si è concretizzato in un incontro formale nella mattinata odierna, durante il quale sia l’Assessore Tonina che il Presidente Fugatti hanno insistito affinché i vertici delle aziende coinvolte assumessero la piena responsabilità delle problematiche riscontrate.

Questo aspetto cruciale non si limita all’Azienda Sanitaria Unitaria di Trento (ASUIT), ma si estende alla Gpi, la società responsabile dei sistemi informatici, evidenziando la necessità di una governance integrata e un approccio sistemico per affrontare le sfide attuali.

L’Assessore Tonina ha sottolineato come, a garanzia di un miglioramento tangibile, sia stata fornita l’assicurazione che, entro un arco temporale massimo di un mese, le criticità saranno risolte.

Questa tempistica, ritenuta imprescindibile, è finalizzata a ristabilire un rapporto di fiducia con la cittadinanza, rispettando le legittime aspettative e garantendo l’accesso a servizi sanitari efficienti e puntuali.

Durante l’incontro con il Direttore Generale dell’ASUIT, Ferro, è stata inoltre sottolineata l’importanza di rafforzare l’autonomia gestionale, promuovendo una maggiore responsabilizzazione e un’ottimizzazione dei processi interni.

L’auspicio è che si possa procedere verso una profonda revisione delle modalità operative, affinché i servizi offerti siano all’altezza delle esigenze della comunità.

L’impegno assunto è quello di implementare cambiamenti concreti e misurabili, orientati a garantire un sistema sanitario più reattivo, trasparente e centrato sul cittadino.

La sfida è quella di trasformare le criticità in opportunità di crescita e miglioramento continuo, ponendo al centro il benessere e la salute della popolazione.