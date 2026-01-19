Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

cityfood
cityeventi
giovedì 22 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento
cielo sereno
3.2 ° C
4.3 °
1.8 °
53 %
0.5kmh
4 %
Gio
6 °
Ven
8 °
Sab
9 °
Dom
6 °
Lun
3 °
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
- Pubblicità -

Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Politica

Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un’ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e rappresentanti dell’ASUIT, l’Assessore alla Sanità Mario Tonina ha espresso la propria disponibilità a proseguire nel proprio incarico.
La decisione, maturata in seguito a sollecitazioni dal Partito Democratico, che invocavano una rivalutazione alla luce delle criticità emerse nell’erogazione dei servizi sanitari, è frutto di un processo complesso che ha coinvolto una riflessione interna e un confronto aperto.

Il momento cruciale si è concretizzato in un incontro formale nella mattinata odierna, durante il quale sia l’Assessore Tonina che il Presidente Fugatti hanno insistito affinché i vertici delle aziende coinvolte assumessero la piena responsabilità delle problematiche riscontrate.
Questo aspetto cruciale non si limita all’Azienda Sanitaria Unitaria di Trento (ASUIT), ma si estende alla Gpi, la società responsabile dei sistemi informatici, evidenziando la necessità di una governance integrata e un approccio sistemico per affrontare le sfide attuali.

L’Assessore Tonina ha sottolineato come, a garanzia di un miglioramento tangibile, sia stata fornita l’assicurazione che, entro un arco temporale massimo di un mese, le criticità saranno risolte.

Questa tempistica, ritenuta imprescindibile, è finalizzata a ristabilire un rapporto di fiducia con la cittadinanza, rispettando le legittime aspettative e garantendo l’accesso a servizi sanitari efficienti e puntuali.
Durante l’incontro con il Direttore Generale dell’ASUIT, Ferro, è stata inoltre sottolineata l’importanza di rafforzare l’autonomia gestionale, promuovendo una maggiore responsabilizzazione e un’ottimizzazione dei processi interni.

L’auspicio è che si possa procedere verso una profonda revisione delle modalità operative, affinché i servizi offerti siano all’altezza delle esigenze della comunità.

L’impegno assunto è quello di implementare cambiamenti concreti e misurabili, orientati a garantire un sistema sanitario più reattivo, trasparente e centrato sul cittadino.
La sfida è quella di trasformare le criticità in opportunità di crescita e miglioramento continuo, ponendo al centro il benessere e la salute della popolazione.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap