Emilia-Romagna, terra di fortuna: record alla Lotteria Italia 2025

L’Emilia-Romagna si conferma terra di fortuna nella Lotteria Italia, riconquistando un posto di rilievo tra le regioni più fortunate, un anno dopo una pausa che aveva interrotto la tradizione.

Il trionfo è segnato dal tagliando serie L 430243, strappato al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella (Reggio Emilia), che ha materialmente portato a casa il terzo premio da due milioni di euro.

Ma il vento della vincita non si è fermato qui: un altro biglietto, con la serie N423461, ha garantito un premio di seconda categoria da cento mila euro, sigillando ulteriormente la buona sorte regionale.

La distribuzione geografica delle vincite rivela un quadro variegato, con tredici tagliandi che hanno portato a premio da venti mila euro e una decina di vincite da cinquanta mila euro sparse in diverse località, da Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), passando per Bologna, Rimini, Rubiera (Reggio Emilia), Ravenna e Ferrara.

Il successo dell’Emilia-Romagna non è un evento isolato, ma riflette un trend positivo a livello regionale.

Le vendite della Lotteria Italia 2025 hanno visto una crescita significativa, posizionando l’Emilia-Romagna come quarta regione per numero di biglietti venduti, superata solo da Lazio, Lombardia e Campania.

Un aumento complessivo del 14,2% testimonia l’entusiasmo dei cittadini emiliano-romagnoli per questa tradizionale estrazione.

La provincia di Bologna si conferma leader indiscussa, con 330.500 tagliandi venduti, seguita da Modena e Parma, che dimostrano una forte propensione al gioco d’azzardo tra la popolazione.

Si notano incrementi particolarmente marcati in provincia di Forlì-Cesena (+29,5%), Rimini (+15,5%) e Piacenza (+29,2%), indicando un rinnovato interesse per la Lotteria Italia in queste aree.

Questo successo è ancor più significativo se si considera la storia recente delle estrazioni.

Lo scorso anno, due biglietti da centomila euro avevano portato fortuna ai ravennati di Cervia e Solarolo, mentre due anni prima un premio da un milione di euro aveva sorriso a Montescudo-Monte Colombo (Rimini).

L’edizione 2022 aveva visto il primo premio da cinque milioni venduto a Bologna e un altro da un milione in un’area di servizio sull’A1 a Parma.

Il ritorno in auge dell’Emilia-Romagna nella Lotteria Italia, con una forte crescita delle vendite e una distribuzione di premi che abbraccia diverse località, sottolinea non solo la fortuna regionale, ma anche la sua vivace tradizione legata al gioco e all’attesa di un colpo di fortuna che possa cambiare la vita.

Questo fenomeno economico e sociale, radicato nel tessuto culturale della regione, continua a generare speranza e attesa, alimentando l’entusiasmo per le prossime estrazioni.