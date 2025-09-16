Rete terroristica online: scoperta operazione delle forze dell’ordine.

Un’operazione complessa e mirata delle forze dell’ordine italiane, orchestrata congiuntamente dalle Digos di Bologna, Ravenna e Modena, ha portato alla luce una rete di individui collegati a infrastrutture digitali utilizzate da organizzazioni terroristiche di rilevanza internazionale.

L’indagine, avviata a seguito di segnalazioni provenienti dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, si è concentrata sull’identificazione e tracciamento di indirizzi IP riconducibili a spazi web di propaganda e pianificazione utilizzati da gruppi estremisti come l’Islamic State e la rete Haqqani, nonché dal network multimediale Al Raid Media Archive, noto per la sua produzione e diffusione di materiale di propaganda jihadista.

Cinque persone, residenti in Italia e di diversa nazionalità, sono attualmente sotto indagine per il reato di istigazione a delinquere attraverso strumenti informatici.

Gli indagati, tutti maggiorenni e regolari sul territorio nazionale, risultano essere intestatari delle utenze telefoniche e degli accessi internet che hanno fornito le connessioni dirette ai siti e ai server utilizzati dai gruppi terroristici.

La natura delle loro attività, al momento in fase di approfondimento, suggerisce un possibile coinvolgimento nella diffusione di contenuti radicalizzanti e nella facilitazione di comunicazioni tra elementi di diverse aree geografiche.

Le perquisizioni eseguite a carico degli indagati hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi elettronici, tra cui computer, smartphone e tablet.

Particolarmente significativa è l’emergenza di materiale di propaganda jihadista rinvenuto anche sui dispositivi utilizzati dai figli minorenni degli indagati, sollevando interrogativi sulle dinamiche familiari e sul rischio di radicalizzazione giovanile.

L’analisi forense dei materiali sequestrati, affidata a personale specializzato, mira a ricostruire la cronologia delle attività online, identificare ulteriori complici e determinare la portata del coinvolgimento di ciascun indagato.

Questa operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, evidenzia la crescente sofisticatezza delle strategie di reclutamento e propaganda online utilizzate dalle organizzazioni terroristiche.

Il monitoraggio della rete internet da parte delle autorità italiane, cruciale per l’individuazione di tali connessioni, si inserisce in un contesto globale di lotta al terrorismo e alla radicalizzazione online, che richiede una collaborazione internazionale e un costante aggiornamento delle competenze investigative.

L’indagine è ora focalizzata sull’analisi del materiale sequestrato e sulla ricostruzione delle relazioni tra gli indagati, con l’obiettivo di disarticolare le reti di supporto e prevenire ulteriori atti di radicalizzazione.

Il caso sottolinea la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga le forze dell’ordine, i servizi di intelligence, gli esperti di sicurezza informatica e gli operatori sociali, al fine di contrastare efficacemente la minaccia rappresentata dal terrorismo online.