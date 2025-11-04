Faac acquisisce Garen Automação: Crescita e Innovazione in America Latina

Faac, leader globale nell’automazione e nel controllo degli accessi, e proprietaria di una solida eredità legata alla Diocesi di Bologna, rafforza il proprio posizionamento strategico nel cuore dell’America Latina.

L’azienda ha finalizzato un accordo irrevocabile per l’acquisizione di una partecipazione maggioritaria di Garen Automação S.

A.

, un’azienda brasiliana di spicco con una reputazione consolidata nel settore.

Questa operazione non è semplicemente un’espansione geografica, ma una mossa calcolata per catalizzare una crescita più ampia e diversificata.

Garen Automação porta con sé un portfolio di soluzioni complementari a quelle già offerte da Faac, ampliando la gamma di prodotti disponibili e creando sinergie operative significative.

L’acquisizione consente a Faac di accedere a un bacino di competenze specialistiche, in particolare nella progettazione e nell’implementazione di sistemi di automazione su larga scala, un’area di crescente importanza nei mercati latinoamericani.

Il Gruppo Faac, guidato da una visione di sviluppo sostenibile e di valore condiviso, vede in questa acquisizione un’opportunità per integrare ulteriormente le proprie attività in una regione economicamente dinamica e con un crescente bisogno di soluzioni innovative per il controllo degli accessi e l’automazione industriale.

L’operazione si allinea perfettamente con la strategia di lungo termine del Gruppo, che mira a consolidare la propria leadership globale, non solo attraverso l’innovazione tecnologica, ma anche attraverso l’espansione in mercati strategici.

“Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita,” afferma Andrea Moschetti, Presidente Esecutivo di Faac Technologies.

“Rafforziamo la nostra presenza in America Latina, una regione cruciale per il futuro del Gruppo, e ci avvaliamo dell’eccellenza di Garen Automação per accelerare l’innovazione e offrire un servizio sempre più completo ai nostri clienti.

L’integrazione con le realtà locali esistenti, come Wolpac, Ata Service e Rossi, crea un ecosistema di competenze e risorse che ci permetterà di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, generando benefici tangibili per tutti i nostri stakeholder – dipendenti, partner commerciali e comunità locali.

” L’operazione sottolinea l’impegno di Faac a investire in futuro, creando valore duraturo e rafforzando il proprio ruolo di leader nel settore dell’automazione.