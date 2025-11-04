Italia alla svolta verde: luci, ombre e sfide cruciali.

L’Italia alla svolta ecologica: un bilancio complesso tra sfide e opportunitàLa fotografia della transizione ecologica italiana nel 2024 si rivela un mosaico di luci e ombre, un quadro in chiaroscuro che interroga il Paese sulla direzione da intraprendere.

La *Relazione sullo Stato della Green Economy 2025*, presentata nell’ambito degli Stati Generali della Green Economy, a Ecomondo, offre uno sguardo approfondito, sollevando interrogativi cruciali: è ancora possibile e auspicabile invertire la rotta verso un’economia decarbonizzata, circolare e rispettosa del capitale naturale?I dati iniziali delineano una situazione preoccupante.

La riduzione delle emissioni di gas serra, pur innegabile, risulta insufficiente per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

I consumi energetici finali, in particolare nel settore degli edifici e dei trasporti, continuano a crescere, vanificando in parte gli sforzi compiuti.

La dipendenza energetica dall’estero rimane un nodo cruciale per l’autonomia strategica del Paese.

L’imperativo di una gestione virtuosa del territorio si scontra con una persistente cementificazione, che consuma suolo prezioso e compromette la biodiversità.

La mobilità sostenibile, nonostante le iniziative promosse, fatica a decollare, come testimonia la densità di veicoli privati, la più alta d’Europa.

Tuttavia, il quadro complessivo non è del tutto negativo.

L’Italia si distingue per una quota significativa di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che ha raggiunto il 49% della produzione nazionale, un dato che la pone all’avanguardia in Europa.

Il primato europeo nell’economia circolare conferma l’impegno del Paese nella riduzione dei rifiuti e nell’ottimizzazione delle risorse.

L’agricoltura biologica, in rapida espansione con una crescita del 24%, rappresenta un modello di produzione sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Infine, le città italiane mostrano segni di vivacità nella transizione ecologica, con iniziative innovative e un crescente interesse per la sostenibilità urbana.

La riflessione portata avanti dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile, guidata dal presidente Edo Ronchi, si concentra sull’importanza strategica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Senza il PNRR, il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano avrebbe rischiato di stagnare o addirittura contrarsi, rendendo più difficile il controllo del deficit pubblico.

Gli investimenti del PNRR, con un forte accento sulla sostenibilità ambientale, hanno contribuito a stimolare la crescita economica e a promuovere la transizione ecologica.

In un contesto globale segnato dall’emergenza climatica, con l’Italia posizionata al centro dell’hotspot climatico del Mediterraneo e con un aumento delle temperature superiore alla media mondiale, la transizione energetica e climatica non è più una scelta, ma una necessità impellente per la salvaguardia del territorio, dell’economia e della qualità della vita delle future generazioni.

La sfida cruciale ora è consolidare i progressi compiuti, superare gli ostacoli persistenti e accelerare il percorso verso un futuro più verde e resiliente.

Un futuro in cui la sostenibilità non sia un optional, ma il principio guida di ogni decisione economica e politica.