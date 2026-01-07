Napoli-Verona 2-2, Atalanta batte Bologna: il campionato è imprevedibile

La 19ª giornata di Serie A ha visto il Maradona teatro di un pareggio inaspettato tra Napoli e Verona (2-2), mentre l’Atalanta consolidava la propria avanzata in classifica con una vittoria convincente sul campo del Bologna (0-2).

Due risultati che delineano in modo eloquente la complessità e l’imprevedibilità del campionato italiano.

Al Maradona, la compagine partenopea, reduce da una serie di risultati positivi, si è scontrata con un Verona pragmatico e ben organizzato, capace di sfruttare al meglio le disattenzioni difensive avversarie.

L’inatteso vantaggio scaligero, siglato al 16′ con una rete acrobática di Frese – frutto di una rapida transizione – ha destabilizzato il Napoli, che ha subito un ulteriore colpo al 27′ con il rigore trasformato da Orban, convalidato dopo la consultazione al VAR per un fallo di Buongiorno.

L’introduzione di McTominay ha provato a dare una scossa alla squadra di casa, che è riuscita a ridurre le distanze al 9′ della ripresa con un colpo di testa vincente.

La partita si è infiammata con l’annullamento, nei minuti successivi, di due potenziali gol: uno per Hojlund per un fallo di mano e uno per Rrahmani per posizionamento irregolare, sottolineando la rigidità degli ufficiali di gara e l’importanza delle decisioni arbitrali nell’esito delle partite.

La perseveranza del Napoli è stata premiata al 37′ con il gol del pareggio di Di Lorenzo, abile a ribadire in rete un cross di Marianucci.

Un punto cruciale per il Verona, in chiave salvezza, mentre per il Napoli si tratta di un intoppo inaspettato.

A Bologna, l’assenza dell’attaccante Scamacca, costretto a fermarsi a causa di un problema al flessore, si è rivelata un’opportunità per Nikola Krstovic, che ha risposto alla chiamata con una prestazione di alto livello.

Il montenegrino si è imposto come protagonista, guidando l’Atalanta verso una vittoria esterna che testimonia la sua crescita e la capacità di adattamento della squadra bergamasca.

Il primo tempo ha visto un’Atalanta più brillante, che è passata in vantaggio al 37′ grazie a Krstovic, abile a concludere un’azione corale iniziata da De Ketelaere.

L’attaccante, a digiuno di gol da diverse giornate, ha trovato la rete anche nella ripresa, al 60′, finalizzando un assist preciso di De Roon. La vittoria consente all’Atalanta di salire al settimo posto in classifica, superando il Bologna e confermando le proprie ambizioni europee.

La partita a Bologna ha evidenziato la capacità dell’Atalanta di interpretare il calcio moderno, con un mix di solidità difensiva e brillantezza offensiva, elementi che la rendono una delle squadre più interessanti del campionato.