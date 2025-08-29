Cagliari, donna investita: condizioni meno gravi del previsto

La tragica mattinata a Cagliari si è aperta con un violento impatto che ha visto protagonista una donna di 42 anni, investita da un’autovettura in prossimità di una fermata dell’autobus in via Cettigne.

L’incidente, avvenuto in una zona densamente trafficata, ha sollevato un velo di sgomento e preoccupazione tra i presenti, testimoni di una scena improvvisamente drammatica.

La dinamica precisa dell’evento resta al vaglio degli inquirenti, ma quanto è certo è che la donna, intenta probabilmente a raggiungere la fermata del bus, è stata colpita dall’auto, riportando lesioni di significativa gravità.

La prontezza del conducente, che immediatamente si è fermato per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza, ha contribuito a limitare, per quanto possibile, l’aggravarsi della situazione.

L’arrivo tempestivo degli agenti della Polizia Municipale ha permesso di gestire il traffico, garantendo l’accesso dei mezzi di soccorso e avviando le prime indagini per accertare le responsabilità dell’incidente.

Un’ambulanza del 118, allertata d’urgenza, ha stabilizzato la ferita sul posto, prima di trasportarla in codice rosso presso l’ospedale Brotzu.

Le condizioni della donna, al momento del ricovero, erano apparse critiche, caratterizzate da un grave trauma cranico e multiple lesioni corporee.

Nonostante la serietà del quadro clinico, le prime indiscrezioni mediche lasciano trasparire un quadro meno pessimistico del previsto: la paziente non sarebbe, al momento, in pericolo di vita, seppur necessiti di cure intensive e monitoraggio costante.

L’incidente solleva, come sempre, una riflessione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di una maggiore attenzione da parte di pedoni e automobilisti, soprattutto in aree urbane ad alta densità di traffico.

La tragedia di oggi, purtroppo, è un memento per tutti, un invito a rallentare, a guardare intorno e a privilegiare la prudenza, un gesto semplice che può fare la differenza tra la vita e la tragedia.

Le indagini sono in corso per chiarire completamente la sequenza degli eventi che hanno portato a questo doloroso episodio, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.