Nuovo Direttore Generale all’AOUS di Sassari: Serafino Ponti al comando

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari accoglie un nuovo leader: Serafino Ponti assume ufficialmente l’incarico di Direttore Generale, una nomina sancita dalla delibera della Giunta Regionale del 31 dicembre 2025.

Questo passaggio segna un punto di svolta per l’AOUS, uno dei centri di riferimento per la sanità in Sardegna e nel contesto nazionale.

Serafino Ponti, nato a Paulilatino nel 1963, è stato scelto tra i professionisti qualificati, inseriti nel registro nazionale dei Direttori Generali, in conformità con la normativa vigente (D.

Lgs.

171/2016).

L’incarico, triennale, rappresenta un impegno significativo per il nuovo Direttore, chiamato a guidare un’istituzione complessa e articolata.

Il curriculum di Ponti riflette una carriera costellata di esperienze di leadership nel sistema sanitario sardo.

Prima di assumere questa guida, ha ricoperto il ruolo di Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica del Sirai di Carbonia (dal 1° luglio 2025), maturando competenze specifiche nella gestione di strutture sanitarie territoriali.

In precedenza, la sua leadership ha guidato l’ASL n. 3 di Nuoro (2022-2025), focalizzandosi sulla gestione aziendale e l’ottimizzazione dei servizi offerti alla comunità.

Il percorso professionale di Ponti è profondamente radicato nel territorio dell’ASL n. 5 di Oristano, dove ha lasciato un segno significativo attraverso la direzione sanitaria dell’ospedale Delogu di Ghilarza (2005-2008 e 2011-2022) e la direzione sanitaria aziendale (2009-2011).

Queste esperienze hanno fornito una solida base per comprendere le dinamiche del sistema sanitario locale e le esigenze della popolazione.

Nel suo discorso di insediamento, il Direttore Ponti ha espresso un profondo senso di responsabilità e dedizione al servizio pubblico, sottolineando l’importanza strategica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Ha riconosciuto l’eccellenza dell’AOUS non solo in termini di qualità dell’assistenza, ma anche per il suo ruolo cruciale nella formazione delle nuove generazioni di professionisti sanitari e nella promozione della ricerca biomedica.

L’integrazione con l’Università, elemento distintivo dell’AOUS, è stata definita un “valore aggiunto essenziale” che contribuisce a consolidare il ruolo dell’Azienda come polo di eccellenza, innovazione e progresso scientifico.

Il nuovo Direttore si impegna a valorizzare questa sinergia, promuovendo la collaborazione tra clinica, ricerca e didattica per affrontare le sfide future e migliorare la salute della comunità sarda.

L’obiettivo primario sarà quello di garantire un sistema sanitario efficiente, equo e centrato sul paziente, con particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’innovazione tecnologica.