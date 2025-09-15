Scuole in Sardegna: Calo Studenti e Nuove Sfide Didattiche

Riapertura delle Scuole in Sardegna: Un Quadro di Sfide Demografiche e Nuove Priorità EducativeL’inizio dell’anno scolastico in Sardegna segna non solo una ripresa delle attività didattiche, ma anche un momento di riflessione profonda sulle dinamiche demografiche e le priorità educative dell’isola.

La campanella ha suonato ufficialmente per i 171.633 studenti, dopo una fase di avvio graduale in alcuni istituti, con una strategia mirata a compensare, in parte, le perdite di giorni lavorativi già sostenute.

Tuttavia, dietro questa ripartenza si celano numeri che interrogano il futuro del sistema scolastico sardo: una diminuzione di 5.206 alunni rispetto all’anno precedente, un dato che, pur non rappresentando un record assoluto, si avvicina pericolosamente alla situazione critica del 2024, quando si registrarono ben 5.515 studenti in meno.

Il trend è allarmante: nel decennio intercorso dal 2014 al 2025-26, l’isola ha visto un calo di oltre 40.000 iscritti, un esodo silenzioso che incide profondamente sul tessuto sociale ed economico.

“Si tratta di una tendenza demografica fisiologica, purtroppo consolidata,” spiega Francesco Feliziani, direttore scolastico regionale, sottolineando come questo fenomeno non sia un’anomalia isolata, ma una conseguenza di dinamiche più ampie che investono l’intera nazione.

La diminuzione della natalità, unitamente a fattori economici e sociali che spingono le famiglie a trasferirsi, si traduce in una progressiva riduzione della popolazione scolastica, con implicazioni rilevanti per il futuro delle comunità locali.

L’impatto si manifesta in modo differenziato nelle province: Cagliari, con i suoi 78.194 studenti, registra una perdita di 2.565 unità; Sassari, 54.754 iscritti, meno 1.516; il Nuorese, con 23.183 studenti, perde 785 alunni; Oristano, con 15.502, ne registra 340 in meno.

Nonostante le difficoltà, il sistema scolastico sardo si presenta con un organico docente completo, un dato positivo che, tuttavia, non attenua la gravità della situazione.

La sfida, in questo contesto, è quella di ottimizzare le risorse umane disponibili, garantendo la qualità dell’offerta formativa in un numero sempre più ridotto di studenti.

Oltre alle sfide demografiche, l’anno scolastico si apre con importanti novità didattiche, tra cui spicca il divieto d’uso del cellulare in classe.

Questa misura, frutto di un approccio pedagogico volto a favorire l’interazione sociale e la concentrazione, richiede un’organizzazione attenta e capillare da parte delle scuole, che si stanno adoperando per definire procedure di custodia e sanzioni.

L’auspicio del direttore scolastico è che questa restrizione, apparentemente limitativa, possa rappresentare un’opportunità per riscoprire il valore del dialogo, della collaborazione e della condivisione, elementi essenziali per una crescita armoniosa e consapevole.

L’inizio dell’anno scolastico in Sardegna non è, dunque, solo un ritorno alla routine didattica, ma un momento di riflessione e di progettazione per il futuro dell’istruzione, in grado di rispondere alle sfide demografiche e di promuovere un modello educativo innovativo e inclusivo.