Capitani Coraggiosi: Cultura e Infanzia, un Viaggio tra Arte e Comunità

“Capitani Coraggiosi”: Un Viaggio Culturale nell’Infanzia, Tra Arte, Pedagogia e ComunitàDal 18 gennaio al 22 febbraio, il Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius si anima con la ventinovesima edizione di “Capitani Coraggiosi”, una rassegna dedicata all’infanzia e all’adolescenza, firmata da Cada Die Teatro.

Quest’anno, l’evento si distingue per un’attenzione rinnovata alla prima infanzia, ampliando l’offerta culturale per i bambini da 0 a 3 anni.

Il 25 gennaio, la compagnia pugliese Teatro Koreja presenta “Làqua”, uno spettacolo pensato per stimolare i sensi e le emozioni dei più piccoli, inaugurando un percorso che mira a integrare l’arte nella vita dei neonati e dei bambini più piccoli.

Un approccio innovativo, che si radica in un impegno più ampio: il protocollo nazionale per la promozione della cultura nella fascia 0-6 anni, siglato da Cada Die, La Baracca Teatro Testoni, Teatro di Sardegna, Jazz in Sardegna, e Contatto Sonoro.

Questo accordo programmatico non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un impegno concreto per garantire il diritto alla cultura e all’arte per tutti i bambini, promuovendo la progettazione partecipata e la co-creazione di spettacoli mirati.

“Capitani Coraggiosi” si conferma come un importante presidio culturale e sociale, un luogo di incontro tra generazioni che valorizza l’ascolto, l’arte e il gioco attivo come strumenti di comunità.

I direttori artistici, Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, sottolineano come la rassegna si sia evoluta nel tempo, mantenendo salda la sua identità: un teatro che non si limita a intrattenere, ma che educa e forma cittadini consapevoli.

La collaborazione con realtà pedagogiche come i Cemea Sardegna e gli Amici della bicicletta arricchisce ulteriormente l’offerta, integrando linguaggi artistici diversi e approcci didattici innovativi.

L’obiettivo primario è trasformare il teatro in uno spazio relazionale, una vera e propria piazza dove bambini, famiglie, educatori e artisti si incontrano, condividono esperienze e creano ricordi indelebili, supportati da laboratori interattivi, letture animate e momenti conviviali.

La stagione inaugurale si apre con “Pierino e il lupo”, un’originale fusione tra Cada Die e il Conservatorio di Cagliari, che trasforma gli strumenti musicali in personaggi teatrali viventi.

Segue un caleidoscopio di spettacoli: “Le avventure di pesce Gaetano”, con le sue suggestive animazioni di sabbia; “Gufo Rosmarino e il libro che cerca casa”, un nuovo capitolo della celebre saga di Giancarlo Biffi; “Meixicca”, un luna park di legno con giochi e circo moderno, frutto della collaborazione con i Cemea.

La chiusura, infine, è affidata a una rivisitazione in chiave ecologica e al femminile della fiaba dei tre porcellini, un messaggio di speranza e di consapevolezza per il futuro.