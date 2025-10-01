Némos: l’Odissea sarda tra mito e identità.

“Némos andando per mare”, l’opera prima di Marco Antonio Pani, è un’immersione suggestiva nel mito omerico, un’interpretazione radicale dell’Odissea che si concretizza in un paesaggio sardo atemporale e profondamente radicato.

Prodotto da Altamarea Film, il film si distingue per la sua autenticità, respirando un’aria di genuinità che deriva dalla scelta di un cast prevalentemente non professionista e dalla ripresa interamente in lingua sarda, un atto di coraggio artistico che celebra l’identità culturale dell’isola.

Il film, attualmente in cartellone alla 12° edizione del Torino Underground Cinefest, emerge da una selezione estremamente competitiva.

La sezione “Italian Showcase”, che ne cura la programmazione, ha scelto solo 45 opere tra i 550 film candidati, testimoniando un crescente interesse e un’evoluzione significativa nel panorama cinematografico italiano contemporaneo.

Questa partecipazione, insieme al successo riscontrato durante il tour estivo nelle arene all’aperto, preludes ad una programmazione più ampia, con una distribuzione prevista nelle principali sale cinematografiche italiane a partire dalla fine di ottobre.

“Némos andando per mare” non è una semplice trasposizione del poema omerico.

Pani reinterpreta il viaggio di Ulisse, proiettandolo in un contesto sardo che diventa specchio di un’esperienza umana universale.

Il protagonista, un uomo di campagna sardo, incarna le ansie, le speranze e le difficoltà di chi si confronta con un mondo in rapida trasformazione, con la consapevolezza dell’incombente declino fisico e della perdita di riferimenti.

Il film, quindi, diviene una parabola esistenziale che riflette le lotte interiori dell’uomo moderno, intrappolato tra tradizione e progresso.

Il progetto, sostenuto da un ampio network di istituzioni e associazioni – la Regione Sardegna, la Film Commission regionale, la Fondazione di Sardegna, l’associazione Campos, l’ISRE, la Società Umanitaria-Cineteca Sarda e i comuni di Olmedo, Ittiri, Orosei e Alghero – testimonia un impegno collettivo nel promuovere la cultura e l’identità sarda.

Il finanziamento ottenuto tramite bando regionale sottolinea l’importanza di sostenere produzioni cinematografiche che valorizzino il patrimonio culturale locale e contribuiscano a diffondere un’immagine autentica e innovativa della Sardegna nel panorama nazionale e internazionale.

“Némos andando per mare” rappresenta, quindi, un’esperienza cinematografica unica, un invito a riscoprire un mito classico attraverso lo sguardo di una cultura regionale, offrendo una riflessione profonda sulla condizione umana e la forza della memoria.