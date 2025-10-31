Fratelli Ibba e Logistica Mediterranea: Eccellenza Sarda Premiata!

Eccellenza Sarda e Resilienza del Made in Italy: Fratelli Ibba e Logistica Mediterranea Premiate con il Best Managed Companies AwardUn’ode al dinamismo e all’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano risuona dalla Borsa Italiana, dove Fratelli Ibba e Logistica Mediterranea si sono distinte come vincitrici del prestigioso Best Managed Companies Award 2025.

L’iniziativa, promossa da Deloitte Private con il supporto strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la partecipazione di ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria, celebra le aziende che incarnano l’eccellenza del Made in Italy.

Fratelli Ibba, un colosso nel commercio alimentare con una presenza capillare in Sardegna, nel Centro Italia e nel Nord-Ovest, ha riconfermato il suo status di Platinum Winner per l’ottavo anno consecutivo, consolidandosi tra le 72 aziende leader a livello nazionale.

Il premio non è solo un riconoscimento del successo attuale, ma anche un catalizzatore per la riflessione strategica e l’impegno verso un futuro sostenibile.

Come sottolinea Maria Giovanna Ibba, membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore Amministrativo del Gruppo Abbi, l’award “rappresenta il riconoscimento del lavoro quotidiano delle nostre persone e del legame profondo che ci unisce al territorio, ma soprattutto ci spinge a interrogare il nostro operato e a rafforzare il nostro impegno verso la creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder.

”Questo impegno riflette una visione aziendale che trascende la mera performance economica.

Si tratta di un approccio responsabile che integra la tutela dell’ambiente, il benessere dei dipendenti e il contributo attivo allo sviluppo delle comunità locali, elementi cruciali per la costruzione di una crescita duratura.

L’azienda, infatti, è consapevole che il successo aziendale è indissolubilmente legato al benessere sociale e ambientale del territorio in cui opera.

Logistica Mediterranea, anch’essa premiata, testimonia l’importanza di una logistica efficiente e innovativa per la competitività delle imprese italiane, soprattutto in un contesto globale sempre più complesso.

La sua capacità di adattamento e la sua focalizzazione sull’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ne fanno un punto di riferimento per il settore.

Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private per l’area Central Mediterranean, evidenzia come le aziende premiate incarnino la forza e la resilienza del Made in Italy.

In un mondo segnato da crescenti tensioni geopolitiche e fluttuazioni economiche, queste realtà imprenditoriali dimostrano la capacità di innovare, di adattarsi e di competere a livello internazionale, confermando il valore inestimabile del patrimonio industriale italiano.

Il Best Managed Companies Award, in questa ottica, non è solo un riconoscimento, ma un faro che illumina il percorso verso un futuro di crescita sostenibile e prosperità per l’Italia.