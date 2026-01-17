Riforma Giustizia Amministrativa: Un Nuovo Investimento per Enti Locali

La riforma del Comparto unico rappresenta un’inversione di rotta cruciale per il sistema di giustizia amministrativa e per il rafforzamento del ruolo della pubblica amministrazione a livello territoriale.

Gli assessori regionali Mariaelena Motzo e Francesco Spanedda, intervenendo a Oristano durante un dibattito pubblico, hanno sottolineato come questa iniziativa, discussa fin dal 2006 ma rimasta finora inattiva, sia ora al centro di un’azione politica deliberata, lungi dall’essere procrastinata.

La filosofia cardine della riforma si fonda sulla constatazione che gli enti locali, e in particolare i Comuni, costituiscono il punto di contatto primario e imprescindibile tra cittadinanza e istituzioni.

Le problematiche che affliggono questi enti non vanno interpretate come espressione di inefficienza gestionale, bensì come il risultato tangibile di risorse umane insufficienti e di un trasferimento di competenze gravato dall’assenza di un adeguato supporto finanziario.

Il rafforzamento del Comparto unico si configura quindi come un investimento nella credibilità stessa dello Stato, percepito come vicino e reattivo alle esigenze del territorio.

Al cuore della riforma risiede un ripensamento strutturale del lavoro pubblico, finalizzato a garantire condizioni lavorative omogenee e dignitose per tutti i dipendenti, a parità di funzioni svolte.

L’attuale disparità retributiva che penalizza il personale degli enti locali, soprattutto nei Comuni più piccoli, innesca un fenomeno di deflusso di competenze che mina la capacità operativa delle amministrazioni.

La riforma mira a invertire questa tendenza, valorizzando il capitale umano e incentivando la permanenza dei professionisti nel settore pubblico locale.

Il percorso di riforma è stato caratterizzato da un approccio metodologico improntato al confronto aperto, alla gradualità nell’implementazione e alla sostenibilità finanziaria.

La Cabina di regia, ampliata per includere le rappresentanze degli enti locali, ha rappresentato il forum privilegiato per un dialogo costruttivo, toccando questioni delicate quali lo status giuridico, la finanza pubblica e l’autonomia comunale.

Un elemento distintivo è stata la predisposizione di una prima stima finanziaria accurata, basata sulla raccolta e l’analisi di dati provenienti da oltre 300 enti locali, incrociati con fonti nazionali.

Questa stima, prudente e verificabile, distingue chiaramente tra gli aspetti ordinamentali e le spese effettive.

Attualmente, la Regione si trova nella fase operativa decisiva.

Conclusa l’attività della Cabina di regia, la Giunta sta dando attuazione alla legge regionale 28, attraverso la firma dei decreti attuativi da parte della Presidente.

Si assicura, nel rispetto della normativa vigente, la continuità amministrativa, verificando i requisiti dei componenti dell’ex CORAN. Parallelamente, saranno definiti i compiti e le modalità operative del Comitato ARAN, unitamente ai primi indirizzi attuativi.

Per avviare la contrattazione sono stati stanziati 30 milioni di euro, un investimento che consentirà al Comitato di operare a pieno regime.

Un ulteriore tassello di questa riforma è l’istituzione di un Osservatorio sul sistema degli enti locali, in stretto raccordo con la Conferenza Regione-Enti locali.

Quest’organismo avrà il compito di monitorare l’attuazione della legge e di valutare il costo reale delle funzioni trasferite, assicurando una governance trasparente e orientata ai risultati.

La riforma del Comparto unico, dunque, si configura come un progetto ambizioso e strutturale, volto a ridefinire il ruolo della pubblica amministrazione locale e a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini.