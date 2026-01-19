Sensi torna alla guida: crisi e riorganizzazione nel sistema sanitario sardo.

La vicenda di Flavio Sensi, ex direttore generale della Asl 1 di Sassari, si configura come un tassello emblematico di una più ampia crisi di governance del sistema sanitario regionale, scaturita da scelte legislative e politiche che hanno sollevato interrogativi fondamentali sulla legittimità degli interventi commissariali e sulla continuità amministrativa.

La recente decisione della Giunta regionale, formalmente reintegrando Sensi a capo della direzione generale, rappresenta un atto dovuto, conseguente alla sentenza del Tar Sardegna che ha accolto il ricorso presentato dall’ex manager.

La nomina di Sensi, originariamente avvenuta sotto la precedente amministrazione guidata da Christian Solinas, e la sua successiva rimozione da parte dell’attuale Giunta di Alessandra Todde, hanno innescato una complessa disputa legale, culminata con l’intervento dei giudici amministrativi.

Questi ultimi, nel pronunciarsi a favore di Sensi, si sono richiamati alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dei commissariamenti delle aziende sanitarie e delle conseguenti decadenze automatiche dei direttori generali.

Tale sentenza costituzionale ha messo in discussione il potere esecutivo di intervenire in maniera così pervasiva nella gestione delle strutture sanitarie, evidenziando la necessità di garantire il rispetto dei principi di legalità e di continuità amministrativa.

La vicenda assume connotati particolarmente rilevanti se contestualizzata all’interno della più ampia riorganizzazione del sistema sanitario sardo, sancita dalla legge 8 del 2025.

Quest’ultima, pur mirando a razionalizzare e migliorare l’efficienza dei servizi sanitari, ha generato un clima di incertezza e di precarietà, acuendo le tensioni tra le diverse forze politiche e compromettendo la stabilità delle strutture sanitarie.

La decisione della Giunta di Alessandra Todde di nominare solo parzialmente i nuovi direttori generali, lasciando vacante la posizione della Asl di Sassari in attesa della sentenza del Tar, testimonia le difficoltà incontrate nell’attuazione della legge di riorganizzazione e le divisioni interne alla maggioranza di governo.

La governatrice Todde, pur riconoscendo l’importanza della sentenza del Tar, ha espresso la necessità di trovare un equilibrio tra l’applicazione della legge e il rispetto delle decisioni giudiziarie.

Le trattative in corso tra Pd e M5s sulle nomine ancora da assegnare indicano la complessità di trovare una soluzione condivisa che soddisfi le diverse sensibilità politiche e garantisca la stabilità del sistema sanitario regionale.

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda l’accettazione formale dell’incarico da parte di Flavio Sensi.

L’offerta di un ruolo triennale alla guida della Multiss potrebbe rappresentare un’alternativa al ritorno alla direzione della Asl 1, in virtù degli emolumenti arretrati e degli otto mesi di incarico ancora spettanti.

La decisione di Sensi, quindi, avrà un impatto significativo sull’equilibrio politico e sulla riorganizzazione del sistema sanitario sardo, ponendo al centro il tema della responsabilità individuale e della continuità amministrativa in un contesto di profonda trasformazione.

La vicenda Sensi, in definitiva, costituisce un campanello d’allarme sulla necessità di un approccio più ponderato e partecipativo nella definizione delle politiche sanitarie, al fine di garantire la stabilità e l’efficacia dei servizi offerti alla collettività.