Campobasso: Caos al Pronto Soccorso, emergenza sicurezza e salute mentale

La notte scorsa, il reparto di Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso è stato teatro di un episodio che ha messo a dura prova la gestione delle emergenze e ha sollevato interrogativi sul delicato equilibrio tra sicurezza, salute mentale e ordine pubblico.

Un uomo e una donna, entrambi con precedenti penali per comportamenti inadeguati e disturbanti, hanno innescato una spirale di eventi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.

L’azione che ha scatenato l’allarme iniziale è stata la loro chiusura all’interno di un bagno del Pronto Soccorso, un gesto che ha generato confusione e ostacolato l’accesso alle cure per altri pazienti in attesa.

La situazione, rapidamente degenerata, ha reso necessario l’intervento di due Volanti della Questura, costrette a gestire una dinamica complessa, che implicava non solo una violazione delle norme ospedaliere, ma anche potenziali problematiche legate alla loro condizione psichica e comportamentale.

L’episodio al Pronto Soccorso non è stato un evento isolato.

Precedentemente nella stessa serata, l’uomo aveva contattato il numero di emergenza 113, invocando la presenza degli agenti per una presunta lite condominiale.

Un’indagine successiva ha rivelato che la disputa era in realtà risalente a diversi mesi prima, e l’uomo aveva manipolato la situazione per attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, forse come forma di richiamo o manifestazione di disagio.

Subito dopo, l’uomo ha simulato un malore, richiedendo l’intervento del 118 e il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso, amplificando il caos e mettendo a rischio la capacità operativa del reparto.

Parallelamente, la donna aveva creato disturbo a un automobilista in una via del centro cittadino, comportandosi in modo aggressivo e imprevedibile.

L’intervento della polizia ha accertato uno stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’abuso di alcol, rendendo necessario un ulteriore soccorso da parte del 118 e un trasporto al Pronto Soccorso.

L’accaduto pone diverse questioni cruciali: l’efficacia dei servizi di supporto per persone con tendenze comportamentali problematiche, la necessità di una maggiore collaborazione tra forze dell’ordine, servizi sanitari e assistenziali, e l’importanza di una gestione più mirata delle chiamate di emergenza, al fine di evitare sprechi di risorse e garantire un’assistenza tempestiva a chi ne ha realmente bisogno.

La vicenda sottolinea, inoltre, la crescente difficoltà di bilanciare il diritto alla salute con il diritto alla sicurezza, richiedendo un approccio multidisciplinare e una profonda riflessione sulle cause profonde di questi comportamenti, spesso radicati in fragilità emotive e sociali.