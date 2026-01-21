Termoli: Approvati DUP e Bilancio, ente solido e proiettato al futuro.

Il Consiglio Comunale di Termoli ha formalizzato l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028 e del Bilancio di Previsione Finanziario corrispondente, con procedura di immediata esecuzione.

La decisione, assunta dall’assemblea civica nella seduta serale, segna un momento cruciale per la pianificazione strategica e finanziaria del Comune.

Il Presidente del Consiglio Comunale, avvocato Annibale Ciarniello, ha espresso un giudizio positivo sulla solida posizione finanziaria dell’ente, sottolineando la tempestività dell’approvazione.

Questa tempestività, avvenuta a gennaio, permette all’amministrazione di onorare gli impegni e gestire i pagamenti con puntualità, elemento fondamentale per la continuità operativa e la credibilità istituzionale.

L’Assessore al Bilancio, Michele Cocomazzi, ha rafforzato questa valutazione, descrivendo un ente caratterizzato da un profilo di solidità finanziaria.

La riduzione del debito in specifiche aree, in particolare, testimonia un’azione di risanamento e di gestione oculata delle risorse.

Pur riconoscendo l’inevitabile onere derivante dagli investimenti nel settore sociale e dalla necessità di garantire un adeguato fabbisogno di personale, l’assessore ha enfatizzato la capacità dell’amministrazione di affrontare tali impegni con serenità e lungimiranza.

È significativo notare come, nonostante un incremento di circa 3,5 milioni di euro nelle spese complessive del 2025, il Comune mantenga una rigorosa disciplina nei tempi di pagamento, attestati in media a quattordici giorni.

Questa rapidità nella liquidazione dei debiti costituisce un fattore determinante per sostenere iniziative di ampio respiro, favorendo l’implementazione di programmi, investimenti e progetti a lungo termine.

L’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione finanziario segna quindi un passo avanti verso la realizzazione di una gestione comunale virtuosa, orientata alla sostenibilità finanziaria e alla capacità di rispondere efficacemente alle esigenze del territorio, con una particolare attenzione all’allocazione di risorse per il benessere sociale e lo sviluppo infrastrutturale, ponendo le basi per un futuro di crescita e prosperità per la comunità termolese.

L’ente, forte di questa solida base finanziaria, si proietta con ottimismo verso il triennio futuro, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di riferimento per il territorio e di promuovere un’amministrazione trasparente e responsabile.