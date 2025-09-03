Audi Concept C: quando il design incontra l’essenzialità

(Adnkronos) – Milano, città che più di ogni altra racconta il linguaggio del design, ha fatto da palcoscenico alla première mondiale di Audi Concept C, la visione stilistica che segna un nuovo capitolo per la Casa dei quattro anelli. Un evento che ha unito tecnologia, creatività e cultura in un contesto che è già simbolo di rinascimento contemporaneo. Il motto “

Strive for clarity

” sintetizza la nuova filosofia Audi: linee pure, riduzione all’essenziale, nessuna concessione al superfluo. È una dichiarazione di stile, ma anche un modo di ripensare l’automobile come oggetto di desiderio e impatto culturale. «La radicale semplicità è al centro della nostra vision» ha spiegato Massimo Frascella, Chief Creative Officer. Non solo design, ma emozioni: ogni dettaglio, dagli esterni agli interni, è pensato per liberare dalle distrazioni e restituire un’esperienza autentica. La presentazione milanese non è stata solo un unveiling: è stata una celebrazione del legame tra Audi e la città, che dal 2014 ospita l’Audi House of Progress durante il FuoriSalone. Il board di AUDI AG e di Volkswagen Group, designer, architetti, imprenditori e artisti hanno accolto l’invito, trasformando il Portrait Milano in un crocevia di idee e visioni. Tra gli ospiti, nomi come Anna Foglietta, Michele De Lucchi, Gilda Bojardi e Matteo Lunelli.



Audi Concept C si ispira al glorioso passato sportivo della Auto Union Type C, ma lo proietta nel futuro con un linguaggio fatto di verticalità, geometrie pure e interni digitali intelligenti. Una vettura che non è soltanto show car, ma manifesto della direzione che il marchio intraprenderà nei prossimi anni. «Il modo in cui disegniamo le nostre vetture è il modo in cui plasmeremo la nostra Azienda» ha sottolineato Gernot Döllner, CEO di Audi AG. Una dichiarazione che va oltre il design per abbracciare processi, prodotti e strategie, con l’obiettivo di ridefinire il concetto stesso di mobilità premium. Milano, con il suo mix unico di storia e innovazione, ha fatto da cornice a un nuovo inizio: un rinascimento del marchio Audi, in cui la chiarezza diventa lusso e l’essenzialità un nuovo paradigma estetico e culturale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)